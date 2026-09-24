كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "مانهاتن ترفض مجرمي الحرب".. مظاهرات حاشدة في نيويورك تنديدًا بزيارة نتنياهو

عين على العدو

مخططان جديدان للاحتلال في
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

مخططان جديدان للاحتلال في "يهودا" و"السامرة".. إقرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية 

2026-09-24 19:20
98


وافقت اللجنة العليا للتخطيط  في كيان الاحتلال على بناء 567 وحدة سكنية جديدة في ما يسمى "يهودا" و"السامرة"، ضمن مخططين في مستوطنتي "عَسائيل" و"بيت حجاي"، تشمل 342 وحدة في "عَسائيل" و225 وحدة إضافية في "بيت حجاي".

وبحسب القناة 14 في إعلام العدو، أُقرّ مخطط "عَسائيل" بما يشمل "تسوية أوضاع" المستوطنة بشكل نهائي ضمن إجراءات التخطيط، فيما قال ما يسمى "المجلس الإقليمي جبل الخليل" إن حجم البناء المقرر في "بيت حجاي" من المتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة حجم المستوطنة.

ورحّب وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بالقرار، مؤكدًا مواصلة "الدفع نحو توسيع البناء" و"تسوية الأوضاع" في "يهودا والسامرة"، على حد تعبيره.

من جهته، وصف ما يسمى "رئيس مجلس جبل الخليل" إليرام أزولاي القرار بأنه "بشرى تاريخية للاستيطان في جبل الخليل"، على حد وصفه، مؤكدًا أن "الموافقة على 567 وحدة "سكنية" و"تسوية أوضاع" "عَسائيل" ومضاعفة "بيت حجاي" تشكل "ردًا واضحًا" على من يسعى إلى التشكيك في تمسك المستوطنين بالأرض"، على حد زعمه.

الكلمات المفتاحية
المستوطنات الصهيونية إعلام العدو
إقرأ المزيد
المزيد
مخططان جديدان للاحتلال في
مخططان جديدان للاحتلال في "يهودا" و"السامرة".. إقرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية 
عين على العدو منذ ساعتين
محلل صهيوني:
محلل صهيوني: "اسرائيل" منبوذة في أنحاء العالم ونتنياهو يعاني من سوء التقدير
عين على العدو منذ 8 ساعات
يوسي هدار: ورقة الاقتراع الانتخابية تعبّر عن خيار مصيري
يوسي هدار: ورقة الاقتراع الانتخابية تعبّر عن خيار مصيري
عين على العدو منذ 9 ساعات
رئيس أركان الاحتلال يسعى لمنع الانفجار القادم في الضفة
رئيس أركان الاحتلال يسعى لمنع الانفجار القادم في الضفة
عين على العدو منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
مخططان جديدان للاحتلال في
مخططان جديدان للاحتلال في "يهودا" و"السامرة".. إقرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية 
عين على العدو منذ ساعتين
الاحتلال يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية شرق قلقيلية
الاحتلال يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية شرق قلقيلية
فلسطين منذ 9 ساعات
"رويترز": أميركا أعدت مذكرة تنديد ببريطانيا وفرنسا وكندا لكنها لم تُنشر قط
عربي ودولي منذ 11 ساعة
"إسرائيل هيوم": برميل بارود.. الجيش "الإسرائيلي" يواجه صعوبة في حماية الضفة
عين على العدو منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة