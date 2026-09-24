

وافقت اللجنة العليا للتخطيط في كيان الاحتلال على بناء 567 وحدة سكنية جديدة في ما يسمى "يهودا" و"السامرة"، ضمن مخططين في مستوطنتي "عَسائيل" و"بيت حجاي"، تشمل 342 وحدة في "عَسائيل" و225 وحدة إضافية في "بيت حجاي".

وبحسب القناة 14 في إعلام العدو، أُقرّ مخطط "عَسائيل" بما يشمل "تسوية أوضاع" المستوطنة بشكل نهائي ضمن إجراءات التخطيط، فيما قال ما يسمى "المجلس الإقليمي جبل الخليل" إن حجم البناء المقرر في "بيت حجاي" من المتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة حجم المستوطنة.

ورحّب وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بالقرار، مؤكدًا مواصلة "الدفع نحو توسيع البناء" و"تسوية الأوضاع" في "يهودا والسامرة"، على حد تعبيره.

من جهته، وصف ما يسمى "رئيس مجلس جبل الخليل" إليرام أزولاي القرار بأنه "بشرى تاريخية للاستيطان في جبل الخليل"، على حد وصفه، مؤكدًا أن "الموافقة على 567 وحدة "سكنية" و"تسوية أوضاع" "عَسائيل" ومضاعفة "بيت حجاي" تشكل "ردًا واضحًا" على من يسعى إلى التشكيك في تمسك المستوطنين بالأرض"، على حد زعمه.

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