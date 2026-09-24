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"مانهاتن ترفض مجرمي الحرب".. مظاهرات حاشدة في نيويورك تنديدًا بزيارة نتنياهو

2026-09-24 20:16
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شهدت مدينة نيويورك، الخميس 24 أيلول/ سبتمبر 2026، مظاهرات حاشدة وواسعة النطاق رفعت شعار "مانهاتن ترفض مجرمي الحرب"، تنديدًا بوصول رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى المدينة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت التحركات الاحتجاجية -التي نظّمتها منظمات مؤيّدة للفلسطينيين وقوى يهودية أميركيّة مناهضة لسياسات الإحتلال- من حديقة براينت باتجاه مقر الأمم المتحدة في مانهاتن. رفع المشاركون لافتات وهتافات تعبّر عن رفضهم القاطع لوجود نتنياهو،  باعتباره مجرم حرب، ومسؤولًا عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة واستثنائية فرضتها السلطات الأميركيّة، تزامنًا مع تزايد العزلة الدولية لكيان الاحتلال والانتقادات الواسعة التي تواجهها سياساته في قطاع غزة والمنطقة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
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