سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من ارتفاع عائدات السندات الأميركية وسجلها القياسي، موجّهًا رسالة شديدة اللّهجة للولايات المتحدة الأميركيّة.

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، علّق قاليباف بالقول: "يا أميركا مبارك لكِ العائد بنسبة 5.1% على سنداتك لأجل 10 سنوات. ما شاء الله. بل يجب أن تحتفلوا أيضًا؛ لأن الوضع للعامين المقبلين سيكون أسوأ من ذلك".

وأضاف متسائلًا: "أردتم إعادة إيران إلى الوراء حتى حقبة السبعينيات من القرن الماضي، ألم يخبركم أحد أن مواجهة إيران ليست لهواة الغطرسة؟".

وختم قاليباف رسالته بتهكّم قائلًا: "الآن سنعيدكم أنتم أنفسكم إلى وضعية السبعينيات؛ بأسعار الفائدة المرتفعة نفسها، وأسعار البنزين الباهظة، ونقص الديزل، وبطبيعة الحال السراويل الواسعة! استمتعوا بهذه النستولوجيا جيّدًا!".

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