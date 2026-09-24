إيران
قالیباف ساخرًا من واشنطن: سنعيدكم إلى أزمات السبعينيات وأسعار الفائدة المرتفعة
سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من ارتفاع عائدات السندات الأميركية وسجلها القياسي، موجّهًا رسالة شديدة اللّهجة للولايات المتحدة الأميركيّة.
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، علّق قاليباف بالقول: "يا أميركا مبارك لكِ العائد بنسبة 5.1% على سنداتك لأجل 10 سنوات. ما شاء الله. بل يجب أن تحتفلوا أيضًا؛ لأن الوضع للعامين المقبلين سيكون أسوأ من ذلك".
وأضاف متسائلًا: "أردتم إعادة إيران إلى الوراء حتى حقبة السبعينيات من القرن الماضي، ألم يخبركم أحد أن مواجهة إيران ليست لهواة الغطرسة؟".
وختم قاليباف رسالته بتهكّم قائلًا: "الآن سنعيدكم أنتم أنفسكم إلى وضعية السبعينيات؛ بأسعار الفائدة المرتفعة نفسها، وأسعار البنزين الباهظة، ونقص الديزل، وبطبيعة الحال السراويل الواسعة! استمتعوا بهذه النستولوجيا جيّدًا!".