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القوات المسلحة اليمنية تعلن ضرب هدفٍ حساس في الرياض ومنشأة لـ
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القوات المسلحة اليمنية تعلن ضرب هدفٍ حساس في الرياض ومنشأة لـ "أرامكو"في ينبع

2026-09-24 22:48
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026، ضرب هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض، وآخر لشركة "أرامكو" في ينبع، بعدد من الصواريخ البالستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، إن العمليتين تأتيان فيما تواصل السعودية عدوانها على الشعب اليمني، حيث بلغ عدد الغارات الجوية السعودية، منذ بدء التصعيد، نحو 1018 غارة، إضافة إلى القصف الصاروخي على عدد من المحافظات اليمنية، والتي خلّفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأكّد سريع أن استمرار السعودية في شن غاراتها لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب، مشددًا على أن كل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيُقابل بمثله.

وفي الختام، أشار سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن البلاد".

الكلمات المفتاحية
أرامكو القوات المسلحة اليمنية
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