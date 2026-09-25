أفاد موقع "زْمان إسرائيل" بأن غالبية ساحقة من ناخبي أحزاب كتلة التغيير، في الكيان الصهيوني، تعتقد أن على الأحزاب أن تعلن مرشحًا واحدًا متفقًا عليه لرئاسة الحكومة؛ وفقًا لاستطلاع جديد أجراه المستشار السياسي يوسي تاتيكا، وهو صاحب «تاتيكا للأبحاث والإعلام».

هذا؛ وقال الموقع إنه قبيل اجتماع قادة "كتلة التغيير"، مساء يوم السبت الماضي في منزل يائير لابيد، سأل مؤيدو حزب «يشار!» برئاسة غادي أيزنكوت و«بياحَد» برئاسة نفتالي بينيت، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان و«الديمقراطيين» برئاسة يائير غولان، عمّ إذا كانوا يعتقدون أن على أحزاب كتلة التغيير أن تعلن تأييدها لمرشح واحد متفق عليه لرئاسة الحكومة؟ وفقًا للموقع أعلن 67% من المستطلعين تأييدهم إعلان مرشح واحد، مقابل 22% عارضوا ذلك. مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المعارضين هم من ناخبي حزب «بياحَد» برئاسة بينيت.

وردًا عن سؤال وجّه إلى ناخبي كتلة التغيير فقط: "هل ينبغي لأحزاب "كتلة التغيير" أن تعلن تأييدها لمرشح واحد متفق عليه لرئاسة الحكومة؟ أجاب 67% بـ"نعم"، و22% بـ"لا"، في حين أجاب 11% بـ"لا أعرف".

في استطلاع المقاعد هذا الأسبوع، تتساوى الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأحزاب كتلة التغيير في عدد المقاعد، 53:53. مع ذلك، يواصل حزب «يشار!» برئاسة أيزنكوت تصدر الجدول. وأشار موقع "زْمان إسرائيل" إلى أن الجزء الأساسي من التغيير، ينبع من تجاوز «عَمخا إسرائيل» برئاسة عوفر فينتر نسبة الحسم، إلى جانب صعود الأحزاب العربية: إذ تصل «القائمة المشتركة» إلى 8 مقاعد، ويحصل «راعم» على 6 مقاعد.

كما لا يتجاوز حزب «الاحتياطيين-الاقتصادية»، برئاسة يوعاز هندل ويرون زليخا، نسبة الحسم (2.6%)، وكذلك «أزرق أبيض» برئاسة بيني غانتس (1.6%).

وردًا على سؤال: لأي حزب ستصوّت/ين إذا أجريت الانتخابات اليوم؟ جاءت النتائج على الشكل الآتي:

1. «يشار!» برئاسة أيزنكوت – 23 مقعدًا.

2. الليكود – 21 مقعدًا.

3. «بياحَد» برئاسة بينيت – 12 مقعدًا.

4. «إسرائيل بيتنا» – 10 مقاعد.

5. شاس – 10 مقاعد.

6. «يهودوت هتوراه» – 8 مقاعد.

7. «الديمقراطيون» – 8 مقاعد.

8. «القائمة المشتركة» – 8 مقاعد.

9. «عوتسا يهوديت» – 6 مقاعد.

10. «راعم» – 6 مقاعد.

11. «الصهيونية الدينية» – 4 مقاعد.

12. «عَمخا إسرائيل» – 4 مقاعد.

13. «الاحتياطيون + الاقتصادية» – 0 مقاعد (2.60%).

14. «أزرق أبيض» – 0 مقاعد (1.60%).

أمام خريطة الكتل، لو أجريت الانتخابات اليوم، جاءت نتائج الاستطلاع على الشكل الآتي:

1. الائتلاف – 53 مقعدًا.

2. كتلة التغيير – 53 مقعدًا.

3. راعم – 6 مقاعد.

4. القائمة المشتركة – 8 مقاعد.

خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم:

1. مؤيدو نتنياهو – 53 مقعدًا.

2. معارضو نتنياهو – 67 مقعدًا.



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