رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن : أن "هناك متغيرات كبيرة تحصل، ومواجهة كبيرة نحن في داخلها، وأما من يتحدث عن الاستقواء بالخارج، فعليه أن يعلم أن من يستقوي اليوم في لبنان بالخارج، هو من يستقوي بالأميركي ويستفيد من "الإسرائيلي"، لأن من يهجم على لبنان هو "الإسرائيلي" بدعم وتسليح من الأميركي، فيما إيران تقول للسلطة في لبنان استفيدوا من المظلة الإقليمية ومن أي اتفاق محتمل مع أميركا الذي يتضمن في بنده الأول انسحاب العدو "الإسرائيلي" من لبنان، ووقف إطلاق النار".

كلام النائب الحاج حسن جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد فؤاد شفيق خزعل خنافر وللشهيدين السعيدين جهاد شفيق خزعل خنافر وحسن يوسف عبد الساتر لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهادهم، وذلك في مجمع الإمام الصادق (ع) في الأجنحة الخمسة، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.

هذا؛ وشدد النائب الحاج حسن على أن: "عنوان المواجهة اليوم هو مواجهة الهيمنة الأميركية والتغوّل "الإسرائيلي" على المنطقة، لا سيما وأن "كاتس" (وزير الحرب الصهيوني) يقول اليوم لسورية التي أعلنت أنها تريد اتفاق سلام مع "إسرائيل" وليس لديها أي مقاومة، بأنه لن ينسحب من الجولان وجبل الشيخ ومن الحزام الأمني، وعليه فإننا نسأل، ما هو جواب البعض الذين يطالبون بالتخلي عن عناصر قوة لبنان أمام هذه الغطرسة والتغوّل "الإسرائيلي" عدا عن أنهم يتكلون على أميركا، علمًا أن هؤلاء لم يستطيعوا أن يحققوا من اتفاق الإطار الذي تراعاه أميركا أية نتيجة، بل أكثر من ذلك، فإن أميركا و"إسرائيل" لا يعيرون اهتمامًا ولا يصغون لأي أحد، لأن الاتكال على أميركا منذ الأساس، هو خطأ كبير".

ودعا النائب الحاج حسن البعض في لبنان إلى أن يعودوا إلى مفهوم السيادة الحقيقية والوحدة الوطنية والتلاقي بين اللبنانيين، وعدم التعويل على أميركا بلا نتيجة وبلا أفق وإلى التفاهم مع المقاومة إذا كان لديهم القدرة والإمكانية على الخروج مما أقحموا أنفسهم به، وإلى الاطلاع على حاجات الناس وحال شعب المقاومة، متسائلًا: "ماذا قدمت الحكومة والعهد والسلطة، منذ الحرب الماضية وحتى الآن، لأجل عودة النازحين وإعادة الإعمار وإيواء المتضررين وترميم المنازل؟ وماذا فعلوا من أجل عوائل الشهداء والجرحى والأسرى؟"، وقال:"نحن لا نتحدث من موقع التهجّم، بل من موقع المساءلة، وهذا حق لنا".

ورأى النائب الحاج حسن أنه: "من أراد أن يكون لكل اللبنانيين كما يقول، عليه أن يبدأ من أهل المقاومة وشعبها وبيئتها وجمهورها، ومن عوائل الشهداء الجرحى والأسرى والمتضررين بفعل العدوان الصهيوني والحروب الصهيونية على لبنان، إيواء وترميمًا، وترميمًا إنشائيًا، وعمرانًا ودعمًا، وليس فقط من خلال الخطابات وإطلاق الشعارات".

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