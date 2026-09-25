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فلسطين

العدوان الصهيوني على غزة: 3 شهداء في عمليات اغتيال جديدة
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فلسطين

العدوان الصهيوني على غزة: 3 شهداء في عمليات اغتيال جديدة

2026-09-25 12:16
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تواصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة لليوم الـ352 على التوالي، في سلسلة من الاعتداءات على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، تخللتها عمليات اغتيال أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، في مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن مُسيّرة للاحتلال قد أغارت، صباح اليوم، على خيمة تؤوي نازحين في غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما اسفر عن إصابة عدد من النازحين، بينهم إصابات خطرة.

في وقت سابق، اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المواطن جبر كمال مقبل بقصف صاروخي استهدفه، في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، قبل أن يستهدف جثمانه في أثناء نقله من المنطقة الوسطى إلى مدينة غزة؛ حيث كان مقررًا دفنه.

في خان يونس جنوب القطاع؛ اغتالت قوات الاحتلال الفلسطيني حسن تكريم البطة؛ فيما أصيب خمسة مواطنين جراء استهداف جوي "إسرائيلي". كذلك اغتالت قوات الاحتلال الفلسطيني مهند حسني أبو مدين بإطلاق الرصاص عليه، في أثناء وجوده في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

كما أصيبت سيدتان فلسطينيتان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، إثر إطلاقها النار على خيام النازحين في مدينة رفح جنوب القطاع.

في شمال غزة، أصيب ثلاثة مواطنين جراء إطلاق نار متفرق استهدف مخيم حلاوة في جباليا البلد. كما أطلقت طائرة مروحية "إسرائيلية" نيران رشاشاتها قرب مفترق الشجاعية، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية "الإسرائيلية" المتمركزة في مناطق سيطرتها شرق مدينة غزة.

إلى ذلك؛ ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت الاعتداءات والخروقات عن ارتقاء 1408 شهداء و4916 مصابًا، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني حتى اليوم من انتشال جثامين 834 شهيدًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,928 شهيدًا و175,030 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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