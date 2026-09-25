افتُتحت اليوم الجمعة ثمانية جسور في محافظة هرمزكان جنوب إيران بعد إعادة بنائها عقب تضررها جراء العدوان الصهيو-أميركي على إيران، وذلك بحضور وزيرة الطرق والتنمية العمرانية فرزانة صادق، ومحافظ هرمزكان محمد عاشوري، ونواب في مجلس الشورى الإسلامي.

وأوضح المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في هرمزكان عباس شرفي أن العمل بدأ في 25 آب/أغسطس الماضي لإصلاح الجسور التي تضررت جراء الهجمات الصهيو-أميركية، مشيرًا إلى أن ثمانية منها باتت جاهزة للخدمة بفضل الجهود المكثفة لفرق العمل.

وأضاف شرفي أن هذه الجسور تتوزع بواقع خمسة في مقاطعة خمير، واثنين في مقاطعة رودان، واثنين على محور بندر عباس - سيرجان.

وأكد أن تكثيف العمل وتعبئة كافة الإمكانات كانا وراء الإنجاز السريع لهذه المشاريع، بهدف إعادة تشغيل البنية التحتية وضمان استقرار شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.

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