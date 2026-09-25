Your browser does not support the video tag.

كيف كان السيد الأب داخل المنزل؟ وكيف كان يتعامل مع أبنائه؟

ماذا كان يعني له الناس وعائلات الشهداء؟

كيف كان السيد المجاهد؟ وكيف كان ينظر إلى المجاهدين؟

ماذا كان يمثّل الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي بالنسبة إلى السيد حسن؟

ما الشخصية التي أوصى بالحديث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

ما قصة البيت الذي أهداه للكشافة؟

ما قصة الدفتر الذي طلب أن يُتلف؟

ماذا تغيّر في الأشهر الأخيرة؟

ماذا في ذاكرة السيد جواد من اليوم الذي تلقّى فيه خبر استشهاد والده؟

كيف أصبحت تفاصيل الحياة بعد غياب السيد حسن؟

السيد… كما عرفه نجله

السبت على موقع "العهد" الإخباري





الكلمات المفتاحية