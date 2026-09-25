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آباء شهداء المقاومة عند مرقد السيد نصر الله: نجدد العهد ونواصل الطريق

2026-09-25 18:37
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زار وفد من آباء شهداء المقاومة مرقد سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله (قدس سره) في الضاحية الجنوبية لبيروت، مجددين العهد على مواصلة طريق المقاومة والسير على نهجه، ومؤكدين استعدادهم لبذل أرواحهم في سبيل نصرة الحق.

واستحضر آباء الشهداء خلال كلماتهم ذكريات أبنائهم الذين ارتقوا شهداء، مشيرين إلى أن السيد حسن نصر الله كان حاضرًا في تفاصيل حياتهم، وأن خطبه وكلماته كانت تمنحهم الراحة والطمأنينة في أوقات التعب والظروف الصعبة.

وأكدوا أن السيد نصر الله شكّل نموذجًا في العمل والتضحية وخدمة الأمة، مشددين على تمسكهم بالطريق الذي سار عليه، ومواصلة الصبر والثبات رغم الضغوط، والارتباط بالله.

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