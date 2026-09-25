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يتزيّن مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بالورود، استعدادًا لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، في مشهد يعبّر عن الوفاء والارتباط العاطفي الكبير الذي يحمله محبوه لذكراه.

وتغطي الورود أرجاء المرقد، فيبدو المكان كأنه روضة من رياض الجنة، فيما تتواصل التحضيرات لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية وإحياء المناسبة التي يستذكر فيها لبنان والمنطقة السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وبين الورود التي تملأ المكان، تحضر مشاعر الحب والشوق، لتتحول تفاصيل المرقد إلى صورة تختصر علاقة الوفاء بذكرى السيد، التي ما زالت حاضرة في وجدان الأمة.

ويُقام يوم الأحد احتفال مركزي في مرقد السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع احتفال في مرقد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر جنوبًا، واحتفال في مرقد سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبي شيت، فيما يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة بالمناسبة.

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