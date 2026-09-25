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لجنة المقاومة ولجان المخيمات في فلسطين تدعوان لمسيرة بمناسبة ذكرى الشهيدين السيدين
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لبنان

لجنة المقاومة ولجان المخيمات في فلسطين تدعوان لمسيرة بمناسبة ذكرى الشهيدين السيدين

2026-09-25 22:48
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بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، دعت لجنة المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى المشاركة في المسيرة الجماهيرية والكشفية وفاءً للدماء الطاهرة للسيد نصر الله، وذلك عند الساعة الرابعة والنصف من عصر غد السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026.

وستنطلق المسيرة من أمام النصب التذكاري للشهيد قاسم سليماني على طريق المطار وصولًا إلى المرقد المقدس لسيد شهداء الأمة.
 

 

 

 

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد السيد الهاشمي
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