بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، دعت لجنة المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى المشاركة في المسيرة الجماهيرية والكشفية وفاءً للدماء الطاهرة للسيد نصر الله، وذلك عند الساعة الرابعة والنصف من عصر غد السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026.

وستنطلق المسيرة من أمام النصب التذكاري للشهيد قاسم سليماني على طريق المطار وصولًا إلى المرقد المقدس لسيد شهداء الأمة.



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