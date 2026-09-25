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معاون رئيس أركان الحشد الشعبي: السيد نصر الله جسّد نهج الإمام الحسين حتى الشهادة
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خاص العهد

معاون رئيس أركان الحشد الشعبي: السيد نصر الله جسّد نهج الإمام الحسين حتى الشهادة

2026-09-25 22:59
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مصطفى عواضة - محرر
488 مقالاً

أكد معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو علي البصري، أن سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله جسّد في مسيرته نهج الإمام الحسين عليه السلام، واقتدى به قولًا وعملًا في الشجاعة والعلم والجرأة والجهاد والتضحية، حتى نال الشهادة التي رأى فيها البصري خاتمة لمسيرة حافلة بالجهاد والعطاء.

وقال البصري في تصريح لموقع العهد الإخباري، إن ذكرى استشهاد السيد نصر الله تستحضر فقدان "رجل عظيم كبير شجاع مجاهد"، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية والأحرار في العالم وشعوب المنطقة، ولا سيما لبنان والعراق وإيران واليمن وسائر دول محور المقاومة، يستذكرون اليوم قائدًا بذل حياته وجهده وطاقته وما منحه الله من نعم في سبيل الدفاع عن المظلومين، والعمل على تربية جيل يسير على نهج الإسلام، ومطيع لرسول الله والأئمة الطاهرين".

وأشار إلى أن السيد نصر الله كان مثالًا للرجل الذي اقتدى بالأنبياء والأوصياء المعصومين، فسار على نهجهم، واقتفى أثرهم، وحمل علمهم، وتخلّق بأخلاقهم، وعاش مجاهدًا في سبيل الله حتى رزقه الله الشهادة.

وأكد في ختام كلمته، أن أبناء المقاومة يفتخرون بأنهم على نهج السيد نصر الله ومن أتباعه والمقتدين بأثره، وبأثر قادته وأوليائه محمد وآل محمد، مشددًا على استمرار التمسك بالنهج الذي جسّده السيد الشهيد في الجهاد والتضحية والدفاع عن المظلومين.

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حزب الله الحشد الشعبي السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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