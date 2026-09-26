إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
23:14 |العميد شكارجي: إدارة مضيق هرمز بيد إيران وأي سفينة تريد العبور خارج المسار الإيراني لن تكون آمنة
23:13 |العميد شكارجي: لدى إيران مفاجآت للعدو هذه المرة وسترد على أي عدوان محتمل باستخدام تقنيات عسكرية جديدة
23:02 |العميد أبو الفضل شكارجي: على الدول المسلمة والجارة التفكير في شؤونها فليس هناك جدوى من أميركا
23:02 |العميد أبو الفضل شكارجي: لم نشن أي هجوم على سيادة الدول المسلمة المجاورة وكانت ردود إيران تستهدف المصالح والمراكز الأميركية
23:01 |العميد أبو الفضل شكارجي: الأساس لدى القوات المسلحة يقوم على حماية المعلومات لإحداث المفاجأة لدى العدو
23:00 |المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أبو الفضل شكارجي: إيران هي الأكثر خبرة وتمرساً في العالم في الحرب غير المتكافئة وحققنا النصر بالاعتماد على تكتيكات تلك الحرب
22:48 |الرئيس الإيراني: العقوبات التي تفرضها أميركا وتستهدف الشعب بشكل مباشر هي الإرهاب بعينه وعلى الدول الإسلامية أن تتكاتف
22:47 |الرئيس الإيراني: سنسعى بكل وجودنا لخدمة الشعب ومن أجل رفعة إيران وسنجد السبل الكفيلة لحل مشاكلنا وإحباط المخططات ضدنا
22:29 |"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي": على أصحاب القرار السياسي العراقي ألّا يخضعوا للضغوط الخارجية
22:29 |"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي": حرام علينا أن نشارك في الحصار والعدوان العسكري والاقتصادي والإعلامي على إيران بل يجب كسره
22:28 |"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي": الحصار منافٍ للقانون الدولي وللدستور العراقي لا سيّما المادة 8 التي نصّت على حُسن الجوار
22:28 |"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي": ندين ونستنكر الحصار الظالم واللاإنساني الذي فرضه المجرم ترامب على رحلات الطيران الإيراني
22:18 |الرئيس الإيراني: كيف يمكننا أن نصدّق أن الولايات المتحدة التي قتلت قادتنا وأطفال المدارس ستفي بما تقوله؟
21:52 |إبراهيم عزيزي: أي بلد يتعاون مع عدو إيران ويقدم له إمكانات فإن من حق إيران الرد عليه وهذا حق مشروع
21:51 |إبراهيم عزيزي: بنك الأهداف الذي حدثته إيران أصبح مكتملاً وعيون الاستخبارات الإيرانية في كل مكان
21:50 |إبراهيم عزيزي: مقابل كل سيناريو أميركي حضرت إيران رداً مضاعفاً ومدمراً وهي صامدة حتى تحقيق مطالب شعبها
21:50 |إبراهيم عزيزي: على إدارة ترامب مصارحة الشعب الأميركي بحقيقة الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأميركي في المواجهة مع إيران
21:49 |إبراهيم عزيزي: نطلب من الشعب الأميركي بأن يكون واعياً إزاء جر ترامب الولايات المتحدة نحو هزيمة تاريخية
21:49 |إبراهيم عزيزي: إيران تدافع انطلاقاً من أراضيها ووضعها ثابت ومستقر فيما الجيش الأميركي تائه في البحار
21:48 |إبراهيم عزيزي: إيران أبلغت شروطها المتصلة بمذكرة إسلام آباد وفي طليعتها وقف الحرب على كل الجبهات لا سيما في جنوب لبنان
21:48 |إبراهيم عزيزي: إلى حين تنفيذ شروط إيران فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً والحسابات الأميركية خاطئة
21:47 |إبراهيم عزيزي: في المستقبل ستندم الولايات المتحدة على إهدارها فرصة الاستجابة لشروط إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز
21:47 |رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: القواعد العسكرية التي كانت تتبجح بها الولايات المتحدة أصبحت خارجة عن الخدمة
19:30 |وزير الخارجية الروسي: العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" استهدف منشآت مدنية ونووية إيرانية خاضعة لضمانات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
18:58 |وزير الخارجية الروسي: أطلقنا مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز
18:22 |المتحدث باسم الدفاع الإيرانية: العدو لم يتمكّن من تحقيق أهدافه وجزء من القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة تم وضعها في بيئات آمنة
18:09 |الخارجية الإيرانية: عراقجي يجري مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
17:54 |المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: نُعِدُّ حاجات قواتنا لمواجهة أي عدوان أميركي أو صهيوني محتمل
17:53 |المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: إذا ارتكب الأميركيون خطًأ جديدًا في حساباتهم فسنرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين
17:53 |المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: نحن على أتم جاهزية وأقوى مما كنا عليه في الحربين الأخيرتين
17:49 |العراق | الأمين العام لـ"منظمة بدر" هادي العامري: كل الطائرات أوقفت رحلاتها بعد سيطرة "داعش" إلا الطيران الإيراني كان يحمل السلاح والعتاد إلى الشعب العراقي
17:46 |السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق: من المحتمل إعلان قرار جديد قريبًا بشأن الرحلات الجوية إلى العراق
16:25 |العراق | العامري: نهيب بالحكومة العراقية عدم الاستجابة للقرار الظالم وهو أول اختبار لتحقيق السيادة الكاملة والشاملة
16:25 |العراق | الأمين العام لـ"منظمة بدر" هادي العامري: نرفض ونستنكر بأشد العبارات الحصار الظالم على إيران من قِبَل أميركا ولا سيّما الحصار الأخير على الرحلات الجوية
16:01 |إيران| المجلس الأعلى للأمن القومي: هناك حلول عدة غير عسكرية للرد بالمثل وسيتم تطبيقها على بعض المطارات إذا لزم الأمر
16:00 |إيران| المجلس الأعلى للأمن القومي: تجري حاليًا مفاوضات بين إيران والدول المعنية لرفع بعض القيود الجوية غير القانونية
15:59 |إيران| المجلس الأعلى للأمن القومي: ننفي الادعاء بأن إيران ستتخذ إجراءً عسكريًا ردًا على القيود الجوية الأخيرة
13:05 |بزشكيان: استراتيجية الأعداء تقوم على إثارة الخلافات بين المسؤولين في إيران لكننا نشهد تماسكًا داخليًا غير مسبوق
13:02 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض
11:12 |وزارة الدفاع الإيرانية: في السنوات الأخيرة تم نقل جزء من القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة إلى بيئات آمنة وبنية تحتية تحت الأرض
11:11 |مدير عام مطار الإمام الخميني في طهران: الرحلات الجوية إلى شرق آسيا بما في ذلك الصين وفيتنام وماليزيا مستمرة
10:46 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: بصفتي طبيبًا أقول إن قائد الثورة يتمتع بصحة كاملة وقد عقد اجتماعًا معي جلوسًا على الأرض لمدة سبع ساعات بكل سهولة
10:37 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: يوجد تنسيق مع قائد الثورة بشأن مذكرة التفاهم وإذا أوفت أميركا بالتزاماتها فسوف نفعل ذلك نحن أيضًا
09:50 |بزشكيان: لم تلتزم الولايات المتحدة بشروط الاتفاقية المتعلقة بمضيق هرمز مما أدى إلى نشوب نزاع
09:29 |"واشنطن بوست": إدارة ترامب استبعدت سابقًا أسماء 4 عسكريين لقوا حتفهم نتيجة الحرب مع إيران من بيانات الـ"بنتاغون"
09:28 |"واشنطن بوست": مع إضافة الجنود الـ 37 ارتفع عدد الذين أُصيبوا منذ بدء الأعمال القتالية إلى 861 عسكريًا
09:28 |"واشنطن بوست": قاعدة بيانات الـ"بنتاغون" لا توضح كيف أُصيب هؤلاء الجنود الـ37 الذين جرت إضافتهم أو متى أصيبوا
09:28 |"واشنطن بوست": الـ"بنتاغون" يضيف وبشكل غير معلن عشرات الحالات إلى حصيلة الجنود المصابين خلال الحرب مع إيران