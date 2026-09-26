اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت (26 أيلول/سبتمبر 2026)، بقضايا داخلية مرتبطة بكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية مع التحذير من التعامل مع ظروف الحرب بمنطق السلام والهدوء، وأشارت إلى خطورة خطوة واشنطن بالحصار الجوي على إيران ورجحت بعض الصحف الانتقال إلى جولة قتالية جديدة إذا تم تطبيق هذا الحصار مضافًا للحصار البحري المفروض.

المهمة الخاصة للرئيس في نيويورك

بداية، كتبت صحيفة رسالت: "قبل سفر الرئيس إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، نصحه البعض، بدافع القلق من خبث ترامب، بإلغاء الرحلة. لكن سلسلة المشاورات في المجلس الأعلى للأمن القومي ودوائر أخرى أشارت إلى ضرورة القيام بالرحلة. والآن، وبعد أن انعكست كلماته الشجاعة والجريئة والفخورة والصادقة في وسائل الإعلام العالمية والمحلية، تبين أن ذلك الاستنتاج كان صحيحًا.

وأضافت الصحيفة "لم يكن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة نصًا مُعدًا مسبقًا في طهران وقُرئ من منصة الأمم المتحدة، بل تم تحديثه في نيويورك في ضوء تصريحات ترامب.

وقد نجح في محاكمة السياسات العدوانية للولايات المتحدة وشركائها الخونة في المنطقة. فإذا سأل أحدهم: ما هي براعة بزشكيان في هذا الخطاب؟ الجواب هو: أن رئيس إيران، الذي دافع عن الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية براً وجواً وبحراً، قد كسب قلوب المجتمع الدولي، وقدّم مطلباً يُعبّر عن صوت قلوب الشعوب الحرة في العالم ضد العدوان المتزايد للغطرسة العالمية".

وتابعت "لقد استطاع أن يُهيّئ عقول المجتمع الدولي، وأن يزرع بذور الوعي والشجاعة في مواجهة تجاوزات أمريكا والكيان الصهيوني، وأن يحصد ثمارها في المعركة القادمة ضد إرهابيي الغرب عديمي الضمير.

ما قاله الرئيس بزشكيان في الأمم المتحدة كان في الواقع استعراضاً لجرائم أمريكا أمام محكمة الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد أظهر أنه المتحدث الأمين باسم الأمة، ومبعوث قادة الثورة.

في اليوم السابق، عندما هدد ترامب إيران بهجوم نووي وإبادة البلاد، وضع جيش أمريكا الإرهابي في موقع الجلاد العالمي.

لكن دعوته للتفاوض والاتفاق، سواء في خطابه أو عبر مبعوثيه السريين، تُظهر أنه كالفأر الجبان الذي يبحث عن ملجأ آمن ليواصل حياته في عالم السياسة الدولية".

ووفق الصحيفة "تُبين سلسلة التصريحات الصادرة عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والجهاز الدبلوماسي للبلاد أن الولايات المتحدة قد تراجعت حتى عن بنود اتفاق إسلام آباد في رسائلها وردودها، وتلقت ردًا مماثلاً. ويُظهر الهجوم الشديد الذي شنه الرئيس في خطابه على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال: "القنبلة الذرية في إسرائيل، لكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، أن المفاوضات النووية قد أُزيلت من قائمة المحادثات.

وينصب التركيز الآن على فتح مضيق هرمز وباب المندب. وهذه حقيقة يدركها المراقبون الدوليون جيدًا.

فالتكنولوجيا النووية شأن داخلي، ومكانتها في تنمية أي دولة معروفة. ولا ينبغي للولايات المتحدة، ولا يمكنها، التدخل في الشؤون الداخلية لإيران. إذا تدخلت، فسوف تصطدم بصواريخ وطائرات مسيرة في مواجهة دفاع الأمة".

وكما قال اللواء رضائي، فإن لإيران سبعة شروط لإنهاء هذه الحرب مع الاستبداد العالمي. إن الكشف عن هذه الشروط السبعة يعني القبول النهائي بهزيمة أمريكا في الحرب ضد الأمة الإيرانية، وإعلان انتصار الأمة، ورفع راية الجمهورية الإسلامية المقدسة على قمم الاستقلال والحرية والكرامة والشرف الشامخة لأمة لها تاريخ حضاري يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام".

المفاوضات عملية خداع

بدورها، كتبت صحيفة كيهان: "في ظل تخطيط الولايات المتحدة وحلفائها لحرب مشتركة ضد إيران بحصار جوي وبحري، تُعدّ المفاوضات مجرد "عمليات تضليل". وردًا على الحصار، ستستهدف الجمهورية الإسلامية منشآت النفط والشركات الأمريكية في المنطقة بصواريخها".

وأضافت "لقد مرّ 210 أيام على حرب العدو الأمريكي الصهيوني ضد الشعب الإيراني. بدت حسابات البيت الأبيض دقيقة نظريًا، لكنها اصطدمت بمقاومة شرسة على أرض الواقع. لم تحقق واشنطن أيًا من أهدافها المعلنة، والآن، عشية انتخابات التجديد النصفي، تجد نفسها عالقة في معركة عقيمة تتصاعد تكاليفها".

ورأت أنّ "المقامر ترامب وفريقه، الذين لم يحققوا أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع ولم يتمكنوا من فرض إرادتهم في مجال الدبلوماسية، في وضع حرج ويتوقون إلى أي إنجاز. في ظل هذه الظروف، شرعت واشنطن، بينما تخطط لحصار جوي وتشكيل حربي لتغيير حسابات طهران، في عملية تضليل تحت ستار "المفاوضات"".

وفي خضمّ العملية الخادعة التي تُنفّذ في نيويورك هذه الأيام، وبينما تُضخّم وسائل الإعلام الحديث لتسليط الضوء على الدبلوماسية في نيويورك، تُشير البيانات الميدانية إلى نذر حرب. تسعى الولايات المتحدة إلى معركة مشتركة شاملة؛ معركة أُضيف فيها، في أحدث فصولها، "حصار جوي" إلى الحصار البحري المفروض على البلاد.



حاولت وزارة الخزانة الأمريكية إغلاق شرايين إيران الجوية بالموافقة على عقوبات جديدة ضد 27 شركة طيران إيرانية، وتحديد الأول من تشرين الأول/أكتوبر موعدًا نهائيًا لتهديد شركات الخدمات بـ"الاستبعاد من النظام الدولاري". مع ذلك، وبعد انقضاء هذا التاريخ، انضمت بعض دول المنطقة، مثل العراق وأذربيجان وجورجيا والإمارات وعُمان وقطر وغيرها، إلى حملة الحصار بناءً على طلب الولايات المتحدة. إلا أن ردّ السلطات المسؤولة كان واضحًا وصريحًا. فقد وجّه اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى العواصم المجاورة: "إذا لم تسمح هذه الدول للطائرات الإيرانية بالتحليق، فلن تتمكن مطاراتها من العمل"، وفق الصحيفة.

[...] إن ربط فتح الممر المائي الاستراتيجي لهرمز بعملية دبلوماسية بدون ضمانات وتجاهل الحقوق المتبادلة للدول يمنح أمريكا وعملاءها الإقليميين مساحة أساسية للتنفس. لا ننسى أن مضيق هرمز هو شريان الحياة للطاقة والتجارة العالميين. فمرور 20 مليون برميل من النفط يوميًا (ما يعادل خُمس تجارة النفط العالمية) ليس سوى جزء من أهميته. تشير الإحصاءات إلى أن 43% من واردات تركيا من الألومنيوم الخام، و26% من واردات اليابان، و18% من واردات كوريا الجنوبية، و16% من واردات الولايات المتحدة، تمر عبر مضيق هرمز. كما يعتمد 55% من واردات إندونيسيا من الكبريت، و48% من واردات الصين، و41% من واردات الهند على هذا الممر المائي الخاضع للسيطرة الإيرانية.

[...] إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست وسيلة لحل العداء. فالتراجع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والامتناع عن الثأر لدم الإمام الشهيد، وترديد شعار "نريد مفاوضات!"، كلها أمور تُرسخ شعورًا بالضعف واليأس في الرأي العام، وتصب مباشرةً لصالح ترامب وفريقه.

وفي حين كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محمد بن سلمان أصرّ على المسؤولين الأمريكيين على استمرار الحصار البحري لإيران حتى استسلام طهران، وأعلنت إدارة ترامب لقطر أنها لا تنوي رفع العقوبات، فإن قبول طاولة المفاوضات يُعد خطأً فادحًا.

[...] إن رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجادة والواضحة إلى واشنطن وحلفائها الإقليميين هي أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة وحلفاؤها خطأً أو استمروا في الحصار الجوي والبحري المفروض على إيران الإسلامية، فإن جميع منشآت النفط الأمريكية وقواعدها وعمالقتها التكنولوجية والاقتصادية في المنطقة ستُستهدف بضربات صاروخية دقيقة ومتواصلة ومؤلمة دون أي اعتبار. إن الدول المجاورة التي تترك عبورها الجوي والبحري للشيطان الأكبر متواطئة في هذه الجريمة، ولا ينبغي لها أن تتوقع أي ضبط للنفس من القوات المسلحة الإيرانية. فمقابل كل عقوبة وحصار، ستُحرق شرايين أمريكا وحلفائها الحيوية".

الحرب تخلق نظامًا جديدًا

هذا، وكتبت صحيفة وطن أمروز: "إذا كان الخيار بين الاستسلام والمقاومة هو المقاومة بحد ذاتها، فإن السؤال البسيط هو على الأرجح: كيف ينبغي إدارة البلاد الآن؟ إن جزءًا كبيرًا من الأدبيات المعروضة اليوم تحت عنوان "الحكم في الحرب" أو "الاقتصاد في زمن الحرب" ليس إلا نصائح تقليدية للحوكمة الرشيدة، مُغلّفة بمصطلحات الحرب. صحيح أن إصلاح النظام المصرفي، وتسهيل تراخيص الأعمال، وتوضيح اللوائح، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، والقضاء على العمليات الموازية، وتحسين بيئة الأعمال، كلها توصيات قيّمة، لكن قيمتها من نوع مختلف، ولا صلة جوهرية لها بوضع الحرب. فالخبراء أنفسهم الذين يعرضون هذه القائمة اليوم، مع إضافة عبارة "أثناء الحرب"، كان بإمكانهم عرض القائمة نفسها في أوقات السلم والاستقرار، دون تغيير كلمة واحدة منها. هذا ليس من قبيل الصدفة، بل يعكس القيود المعرفية لنهج ينظر إلى الحرب على أنها مجرد "أزمة" أو "اضطراب" للنظام القائم، بدلاً من كونها حدثًا يخلق نظامًا وواقعًا جديدين.

والأسوأ من ذلك، أن ضرورة الحرب قد تتحول أحيانًا إلى وسيلة لتحقيق أجندات كانت ستواجه مقاومة أكبر لولاها. فآفة السوق الحرة في الاقتصاد والعلمانية في المجتمع تستغلان حالة الطوارئ التي تفرضها الحرب للتأثير على عملية صنع القرار. في مثل هذه الظروف، لا تُعدّ بعض النماذج التي تبدو "براغماتية" لإدارة الحرب حلولًا، بل قد تكون أكثر تدميرًا من الحرب نفسها، إذ تُضحّي بالأولويات الوجودية والهوية لصالح اعتبارات تكنوقراطية قصيرة الأجل.

وأضافت "فالحرب، باعتبارها حدثًا مُولِّدًا للأحداث، وليست أزمة قابلة للتخطيط، تُشبه من الناحية المعرفية استخدام مصباح يدوي في الظلام أكثر من امتلاك خريطة مُعدّة مسبقًا. يُضيء المصباح اليدوي مسافة مترين فقط؛ ولرؤية مترين أبعد، لا سبيل إلا من خلال نفس المترين المُضاءين. لا يمكننا، من مسافة آمنة خارج الظلام، أن نرسم مسارًا يمتد لعشرة أمتار ونسميه "خطة شاملة لإدارة الحرب"، وإذا عجزنا عن رسم مثل هذه الخطة، نستنتج أنه لا توجد خطة للقتال، وأنه لا بد لنا من التفكير في المقاومة فقط.

إن مثل هذه الخطة، حتى لو صاغها واقترحها أي شخص، تفقد مصداقيتها بمجرد دخولها في غياهب الظلام. لا يكمن سبب هذا القصور في ضعف التحليل لدى المخططين، بل في طبيعة الحرب نفسها. فالحرب ليست مجرد أزمة مفروضة على واقع قائم، بل هي حدث مثمر بحد ذاته؛ فهي تخلق إمكانيات، وتخلق نقصًا ووفرة جديدين، وتعيد ترتيب الأولويات، وتُفعّل مؤسسات وخيارات لم تكن موجودة قبل اندلاعها، بل لم تكن حتى ضمن أي حسابات. القتال هو الذي يصنع العالم. وأي قائمة مكتوبة مسبقًا بـ"التدابير الضرورية في الحرب"، إذا تجاوزت الدفاع التقليدي، ستكون ناقصة ومضللة أحيانًا، تمامًا كما هي واقع ما قبل الحرب، في مواجهة الواقع الذي تخلقه الحرب نفسها".

[...] باختصار، الحرب تُعيد تشكيل الواقع. أولئك الذين يطالبون "بخطة كاملة" من المقاومين إنما يطلبون منهم في الواقع إدارة الحرب بمنطق السلام، لكن الحرب لا تُدار بمنطق السلام. تمضي الحرب وفق منطق الحرب نفسه، وهذا المنطق هو، قبل كل شيء، فهم الأطر الجديدة، وقبول تدمير الأطر المألوفة والقديمة، والتصميم، وخفة الحركة، وبالطبع، الإيمان".



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