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"واشنطن بوست": البنتاغون يرفع بصمت حصيلة العسكريين المُصابين خلال الحرب على إيران

2026-09-26 10:51
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 أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أضافت بشكل غير معلن 37 حالة إلى حصيلة الجنود المصابين خلال الحرب على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة بيانات "البنتاغون" لا توضح كيفية إصابة هؤلاء الجنود أو توقيت إصابتهم، لافتة إلى أن إضافتهم رفعت عدد المصابين منذ بدء الأعمال القتالية إلى 861 عسكرياً.

وأضافت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد استبعدت سابقاً أسماء 4 عسكريين لقوا حتفهم نتيجة الحرب مع إيران من بيانات البنتاغون.

ووفق الصحيفة، لم يرد متحدثون باسم البنتاغون على طلبات للتعليق. وأحالت البحرية ومشاة البحرية الأسئلة إلى القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على المهام العسكرية الأميركية في "الشرق الأوسط"، فيما رفض متحدث باسم القيادة التعليق. ولم يكشف المسؤولون العسكريون علناً عن أي هجمات أو حوادث حديثة تستهدف القوات الأميركية من شأنها تفسير كيفية إصابة هؤلاء العسكريين الـ37.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت الأسبوع الماضي بأن عدد العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا في "الشرق الأوسط" خلال الحرب على إيران يفوق العدد الذي أعلنه البنتاغون رسمياً.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران البنتاغون العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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