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"إرث الأمين".. أسرار وذكريات يرويها نجله جواد للمرة الأولى

2026-09-26 11:21
199
فاطمة سلامة - كاتب
937 مقالاً

دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال 

منذ استشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، قيل الكثير عنه، وظهرت شهادات كثيرة لشخصيات عايشته والتقت به، ولأفراد عائلته، ومن بينهم نجله السيد جواد نصر الله. لكن، في كل مرة نستمع فيها إلى شهادة عن سماحة السيد، نشعر بأن هناك المزيد الذي لم يُكشف بعد، وأن في هذه الشخصية الاستثنائية أسرارًا وتفاصيل لا تنضب. فكلّ شهادة تزيح ستارًا عن جانب جديد. وكلّ حكاية تفتح نافذة على إنسان عرفه الناس قائدًا ومجاهدًا، بينما كانت له في الظلّ تفاصيل أخرى: في بيته، مع عائلته، مع أحبّته، ومع الناس الذين حمل همّهم في قلبه.

في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، يعود بودكاست "عالعهد" إلى السيد، ولكن هذه المرة من زاوية مختلفة؛ من داخل البيت، ومن ذاكرة الابن الأقرب، الذي عاش معه تفاصيل لا يعرفها الناس، وشاهد جانبًا آخر من شخصيته، بعيدًا عن المنبر والقيادة والميدان.

وفي حلقة خاصة، يروي السيد جواد جوانب إنسانية وشخصية من حياة والده الشهيد، ويكشف تفاصيل وذكريات بعضها يُروى للمرة الأولى، عن السيد الأب، والمجاهد، والإنسان، وعلاقته بالناس والمجاهدين، وصولًا إلى الأشهر الأخيرة ولحظة تلقّي خبر استشهاده.

"السيد… كما عرفه نجله"، شهادة جديدة، تكشف وجهًا آخر من شخصية استثنائية قلّ نظيرها في التاريخ.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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"إرث الأمين".. أسرار وذكريات يرويها نجله جواد للمرة الأولى
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