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فلسطين

بينهم طفلة.. إصابة 3 فلسطينيين بغارة صهيونية جنوبي قطاع غزّة
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فلسطين

بينهم طفلة.. إصابة 3 فلسطينيين بغارة صهيونية جنوبي قطاع غزّة

2026-09-26 11:37
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 أصيب 3 فلسطينيين، بينهم طفلة وأحدهم بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت (26 أيلول/سبتمبر 2026)، جراء غارة شنتها مسيّرة "إسرائيلية" على جنوبي قطاع غزة، في إطار الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي بأن مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مدنيين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، بينهم طفلة، فيما وصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت آليات عسكرية "إسرائيلية" نيرانها بكثافة باتجاه خيام للنازحين في محيط مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار أيضًا باتجاه مناطق جنوبي المدينة، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، قال شهود عيان إن زوارق حربية للعدو أطلقت النار باتجاه مراكب صيادين قبالة ساحل مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرقي حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وحتى يوم الخميس، أسفرت خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1408 فلسطينيين وإصابة 4916 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
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