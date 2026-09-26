من المكان الذي يحتضن ذاكرة سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله (رض)، إلى فضاء رقمي مفتوح أمام الأجيال، يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني لمرقد سيد شهداء الأمة في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، ليقدّم نافذة توثيقية على سيرته ومسيرته ومحطات حياته، ويعرّف بالمرقد ورسالته ودلالاته.

وبين التوثيق والتعريف والتواصل، يجمع الموقع موادًا أرشيفية ومرئية، وخطًا زمنيًّا تفاعليًّا يستعرض أبرز محطات مسيرة الشهيد السيد منذ ولادته حتى استشهاده، إلى جانب معلومات خاصة بالمرقد وزواره. أما "كان أُمّة"، فهو الشعار الذي اختير ليواكب إطلاق الموقع، مستحضرًا ما تركه السيد من أثر في ذاكرة جمهوره والبيئة التي عاش بينها، وما يقدّمه الموقع من جهود لحفظ هذا الأثر وإتاحته بصورة منظمة للأجيال القادمة.

بحسب مسؤولة النشر والموقع الالكتروني في مرقد سيد شهداء الأمة بتول وهبي، يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني لمرقد سيد شهداء الأمة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله (رض)، ليكون مساحةً رقمية تحفظ سيرته وحضوره وأثره، وليس مجرد موقع تعريفي أو أرشيف تقليدي.

وينطلق الموقع من أن المرقد ليس مكانًا جغرافيًا فحسب، بل مساحة تحفظ ذاكرةً وطنية وروحية، وتعكس رسالة المرقد ودلالته.

ووفقًا لوهبي، يتضمّن الموقع تعريفًا بالمرقد ورسالته، وتعريفًا بالموقع وأهدافه، ونبذة عن حياة السيد الشهيد، إلى جانب خطّ زمني تفاعلي يعرض أبرز محطات مسيرته منذ الولادة حتى الاستشهاد، بأسلوب مبسّط يجمع بين النص والصورة والمواد المرئية.

كذلك، تتحدث وهبي عن محتوى الموقع، قائلة: "يتضمّن تعريفًا بالمرقد ورسالته، وتعريفًا بالموقع وأهدافه، ونبذة عن حياة سيد شهداء الأمة. ويضمّ أرشيفًا يستعرض بشكل خطي زمني تفاعلي أبرز محطات مسيرة السيد منذ الولادة حتى الاستشهاد، من خلال النصوص والصور والمواد المرئية"، مردفة: "يحتوي على مواد توثّق خطابات السيد ومواقفه وصوره وأثره في الناس، إلى جانب توثيق النشاطات المرتبطة بالمرقد. ويخاطب الزائر والباحث والإعلامي والأجيال الجديدة، ويتيح التعرّف إلى شخصية السيد ومسيرته من مصدر رسمي ومنظّم".

وتتابع: "يوفّر معلومات عملية لزوار المرقد، تشمل موقعه، وطريقة الوصول إليه، ومواعيد الزيارة، ووسائل التواصل.

وقد رُوعي في تصميمه الوضوح وسهولة الاستخدام وقابلية التطوير والتحديث المستمر".

وبحسب وهبي، يُطلق الموقع حاليًا باللغة العربية، على أن تُضاف اللغات الأجنبية تباعًا في مراحل لاحقة.

هذا، ويشكّل شعار "كان أُمّة" المظلّة الجامعة بين إطلاق الموقع والذكرى السنوية الثانية، لما يحمله من دلالات ترتبط بحضور السيد ودوره وتأثيره في وجدان الناس وتاريخهم. ويستلهم الشعار دلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا﴾، من دون تشبيهٍ بالمقام، بل استحضارًا لمعنى الفرد الذي يتجاوز أثره حدود شخصه ويحمل رسالة أُمّته وقضاياها.

ولا تدلّ كلمة "كان" على حضور انتهى، بل تثبّت حقيقةً شهدت بها السيرة والتاريخ، فيما يقدّم الموقع هذا الحضور بوصفه أثرًا مستمرًا ورسالةً مفتوحة أمام الأجيال، فالموقع لا يوثّق سيرةً انتهت، بل يحفظ حضورًا مستمرًا؛ لأن من تحوّل إلى ذاكرة أُمّة ووعيها لا يطويه الغياب.

الكلمات المفتاحية