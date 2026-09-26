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فعالية حاشدة في بغداد إحياءً لذكرى شهادة سيد شهداء الأمة وصفيّه الهاشمي

2026-09-26 21:59
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أحيا العراقيون الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينَيْن العامّيْن لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وصفيّه الهاشمي هاشم صفي الدين، في "ساحة التحرير" في وسط العاصمة بغداد، وذلك بفعالية حاشدة شاركت فيها شخصيات سياسية واجتماعية.

شهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف الطوائف والقوميات، حيث تجمّعت الحشود لتجديد العهد والتأكيد على التمسّك بنهج السيد نصر الله. 

وتحدّثت الكلمات التي أُلقِيت في الفعالية عن مسيرة السيدَيْن الشهيدَيْن ومواقفهما الجهادية، إلى جانب فقرات استذكارية عبّرت عن مكانتهما لدى العراقيين.

وردّد المشاركون هتافات تضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلنين رفضهم الإجراءات الأميركية بفرض الحصار الجوي عليها، ومطالبين الحكومة العراقية بألّا تكون طرفًا في فرض "الحصار الجائر على إيران".

كذلك، دعا المشاركون مجلس النواب والأحزاب كافة في العراق إلى اتخاذ موقف موحّد، مؤكّدين رفض الرضوخ للضغوط الأميركية ضد إيران، ومشدّدين على أنّ الموقف العام في العراق يرفض أيّ اصطفاف على حساب مصالح البلدَيْن الجارَيْن.

الكلمات المفتاحية
العراق السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله بغداد سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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فعالية حاشدة في بغداد إحياءً لذكرى شهادة سيد شهداء الأمة وصفيّه الهاشمي
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