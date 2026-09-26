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أُقيمت، مساء السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026، فعالية "ليلة العروج" في مكان استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، إحياءً لذكرى استشهاده وتخليدًا لمسيرته الجهادية وتضحياته في مواجهة الاحتلال والدفاع عن فلسطين والمقاومة.

وتضمّنت الفعالية وقفات وجدانية وشعبية لاستذكار لحظة استشهاد السيد نصر الله، واكبتها تجهيزات واسعة لاستقبال المشاركين في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاده.

وتخلّل الفعالية كلمة للسيد جواد نصر الله نجل سيد شهداء الأمة، قال فيها: "هنا كسروا قلوبنا، وستُكسَر "إسرائيل"، وإنّا على العهد ولبيك يا نصر الله".



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