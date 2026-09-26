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في إطار إحياء الذكرى الثانية لشهادة سيّد شهداء الأمّة الشهيد السيّد حسن نصر الله، شهد طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، مسيرة شعبية وكشفية حاشدة، باتجاه المرقد الشريف.

المسيرة التي نظّمتها لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات، انطلقت من نصب الشهيد قاسم سليماني حتى مرقد الشهيد السيد نصر الله.

وشارك في المسيرة فرق كشفية لبنانية وفلسطينية، إضافة الى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد من المواطنين.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، ورايات كشفية، وساروا باتجاه المرقد الشريف لسيّد شهداء الأمّة، حيث أقيمت فعالية بالمناسبة.

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