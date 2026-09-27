إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:30 |عراقجي: الشعب الإيراني أثبت قوّته في الميدان العسكري والمجال الدبلوماسي وكذلك في الساحة الاقتصادية ومواجهة العقوبات
00:30 |عراقجي: لا يوجد أي طريق سوى حل تفاوضي قائم على الشرف والعدالة مع تأمين حقوق الشعب الإيراني وتلبية مطالبه المشروعة
00:29 |عراقجي: في لقاءاتنا مع الوسطاء تم نقل الشروط وشرحها وتوضيحها بالكامل وهم بدورهم نقلوا هذه النقاط إلى الجانب الأميركي
00:29 |عراقجي: شروطنا واضحة وأي خطوة إلى الأمام لفتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق هذه الشروط ولن نتراجع عنها أبداً
00:28 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالتي هيئة الإذاعة والتلفزيون و"إيرنا": مسارنا الأساسي كان بيان شروط إيران لفتح مضيق هرمز ولدفع عجلة المفاوضات