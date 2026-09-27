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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-27 00:27
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00:31 |
عراقجي: في كل مرة اختار فيها أعداؤنا مساراً آخر وقفنا بوجههم بكل صلابة في ذلك المسار أيضاً
00:30 |
عراقجي: الشعب الإيراني أثبت قوّته في الميدان العسكري والمجال الدبلوماسي وكذلك في الساحة الاقتصادية ومواجهة العقوبات
00:30 |
عراقجي: لا يوجد أي طريق سوى حل تفاوضي قائم على الشرف والعدالة مع تأمين حقوق الشعب الإيراني وتلبية مطالبه المشروعة
00:30 |
عراقجي: لم نغلق أبداً باب الدبلوماسية والمفاوضات لكننا في الوقت نفسه لم نتنازل قط عن حقوقنا
00:29 |
عراقجي: في لقاءاتنا مع الوسطاء تم نقل الشروط وشرحها وتوضيحها بالكامل وهم بدورهم نقلوا هذه النقاط إلى الجانب الأميركي
00:29 |
عراقجي: نحن بانتظار نقل الآراء النهائية إلينا عبر الوسطاء وبناءً على ذلك سنتخذ قرارنا
00:29 |
عراقجي: شروطنا واضحة وأي خطوة إلى الأمام لفتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق هذه الشروط ولن نتراجع عنها أبداً
00:28 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالتي هيئة الإذاعة والتلفزيون و"إيرنا": مسارنا الأساسي كان بيان شروط إيران لفتح مضيق هرمز ولدفع عجلة المفاوضات
الكلمات المفتاحية
ايران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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