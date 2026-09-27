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العميد سريع: العدوان السعودي يستهدف الجسور والطرق والأعيان المدنية
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عربي ودولي

العميد سريع: العدوان السعودي يستهدف الجسور والطرق والأعيان المدنية

2026-09-27 06:34
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تفاصيل الاعتداءات السعودية التي طالت أعيانًا مدنية خلال الساعات الماضية.

وقال العميد سريع في بيان مقتضب الليلة الماضية: إن "الطيران الحربي السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 27 غارة جوية من خلال طائرات (F15) و(تايفون)".

وأوضح العميد سريع في بيانه أن الطائرات السعودية "أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهدفت الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظات تعز ومأرب وصعدة وعمران وإب وحجة".

ونوّه متحدث القوات المسلحة إلى أن "إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت 1059 غارةً وصاروخًا".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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