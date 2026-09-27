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إيران

إيران تحذر أصحاب السفن من الإبحار عبر مسارات غير قانونية في مضيق هرمز
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إيران

إيران تحذر أصحاب السفن من الإبحار عبر مسارات غير قانونية في مضيق هرمز

2026-09-27 07:14
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وجهت هيئة إدارة الممر الملاحي في الخليج الفارسي تحذيرًا إلى أصحاب السفن من استخدام مسارات غير معتمدة لعبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن السفن المخالفة ستتعرض لخسائر مادية وبشرية، وفرض قيود مشددة على تلك السفن.

وأعلنت الهيئة في بيان اليوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2026، أن تقارير وردت إلى PGSA تفيد بأن بعض المستأجرين يُجبرون السفن على الإبحار عبر مسارات غير معتمدة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء "لا يرفع فقط من احتمالات وقوع خسائر مادية وبشرية بالسفينة ومالكها وقبطانها وطاقمها، بل قد يؤدي أيضًا إلى فرض قيود مشددة على عبور تلك السفن مستقبلًا عبر مضيق هرمز".

وأكدت الهيئة في بيانها ضرورة توخي مالكي السفن الحذر إزاء هذه الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض المستأجرين، مشددة على أنه" في حال ثبوت المخالفة، سيتم إدراج الشركات المعنية على قائمة عدم الامتثال (NCL)، كما ستُفرض قيود على عبور جميع السفن التابعة لها عبر مضيق هرمز".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز النفط الخليج
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