واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2026، اعتداءاتها على قطاع غزة وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، لليوم الـ353 تواليًا، فنفذت سلسلة اعتداءات جديدة طاولت مناطق متفرقة من القطاع، وأسفرت عن وصوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بجروح بالغة وخطيرة، جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة للاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم قرب خيام نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كذلك شنت طائرات الاحتلال غارتين على حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية "الإسرائيلية" تجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة غربي بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المدينة ومحيطها.

وقصفت مدفعية الاحتلال مواصي رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات "الإسرائيلية"، فيما أطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" النار جنوبي المواصي.

كما أطلقت آليات الاحتلال "الإسرائيلي" نيرانها الثقيلة باتجاه شرق مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة العدوان الصهيوني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغت 1415 شهيدًا، و4953 جريحًا، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 834 شهيدًا.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و16 شهيدًا، و175 ألفًا و68 إصابة.

وأفادت الوزارة بإضافة 81 شهيدًا إلى الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر تحديث للإحصائية في 19 أيلول/سبتمبر الجاري.



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