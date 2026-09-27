ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين الـ175 ألفًا، وسط استمرار سقوط الضحايا جراء خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2026 أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 74 ألفًا و18 شهيدًا، و175 ألفًا و79 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ بدء العدوان على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و11 مصابًا، جراء استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية".

1417 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ 1417 شهيدًا، إلى جانب 4964 مصابًا.

كما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834 شهيدًا، في حين لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ أشارت المعطيات الواردة في التقرير إلى ارتكاب قوات الاحتلال 20 خرقًا للاتفاق خلال يوم أمس السبت، شملت القصف المدفعي وإطلاق النار واستهداف النازحين في مناطق متفرقة من شمال القطاع وجنوبه.

وتعكس الأرقام المتراكمة حجم الخسائر البشرية التي خلّفها العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما لا تزال عمليات البحث والانتشال مستمرة للوصول إلى الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام، وسط تحديات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ والإسعاف.



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