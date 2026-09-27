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إنا على العهد
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لبنان

سلسلة إحياءات في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد الأسمى ووصفيّه في الجبل
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لبنان

سلسلة إحياءات في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد الأسمى ووصفيّه في الجبل

2026-09-27 14:29
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إحياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي أقيمت سلسلة من الإحياءات للمناسبة في مناطق عدة في الجبل. 

الوردانية

​في الوردانية، أحيا حزب الله وأهالي بلدة الوردانية والفعاليات المناسبة في احتفال استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تلا سماحة الشيخ إحسان دبوق كلمة تناولت المناسبة ومناقب الشهداء.  

بعدها، تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي يحكي عن سماحة السيد (رض).  


واختتمت الفعالية بمجلس عزاء حسيني تلاه القارئ الشيخ إبراهيم فتوني.

كيفون

كما أقام حزب الله في بلدة كيفون نشاطًا وفاءً لدماء القادة والشهداء وإحياء لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة وصفِيّه الهاشمي، تحت عنوان «إنّا على العهد»، وذلك في ميدان شهداء المقاومة أمام مسجد البلدة في كيفون، بحضور عدد من الأهالي وأبناء البلدة.

وتخلّل النشاط لطميّة وأناشيد من وحي المناسبة، عبّرت عن الوفاء للشهداء واستذكار تضحياتهم، فيما اختُتم النشاط بكلمة لسماحة الشيخ محمد سليم تناول فيها معاني الوفاء للشهداء وتجديد العهد على مواصلة نهجهم.


  
القماطية

​وأُقيمت في بلدة القماطية في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان، أمسية شعرية حاشدة لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، والشهداء الأبرار الذين استشهدوا معهما.  



وشهدت الفعالية التي نظمها "منتدى رجع زناد" حضوراً شعبياً ورسمياً، حيث استهلت بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات لكل من إمام بلدة القماطية سماحة الدكتور الشيخ مهدي الغروي، وسماحة الشيخ حسين زين الدين، تناولت سيرة الشهيدين ومواقفهما وتضحياتهما الكبرى.  



وتخللت الأمسية فقرات شعرية ومراث استحضرت مسيرة الشهيدين وما ارتبط بهما من مواقف وعزيمة في مواجهة التحديات، قدمها نخبة من الشعراء الأساتذة، الحاج أنور نجم، فادي حدرج، علي نجم، علي النمر، وائل مفيد ملاعب.
  
​واختتمت الأمسية بتأكيد الحاضرين على التمسك بنهج المقاومة والوفاء لدماء الشهداء الأبرار.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله إنا على العهد
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