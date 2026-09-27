لبنان
لبنان
كلمة الشيخ نعيم قاسم في المهرجان الشعبي المركزي إحياء للذكرى السنوية الثانية للسيدين
17:53 |الشيخ قاسم: لا بدّ من تحية للشعب اليمني العظيم وأنصار الله الذين وقفوا الى جانب فلسطين وإيران ولبنان
17:52 |الشيخ قاسم: نحيي موقف إيران التي قدمت القائد الإمام الخامنئي الذي يعتبر الرمز العظيم في عملنا ومقاومتنا وبقيت صامدة
17:47 |الشيخ قاسم: يا أهلنا الذين تعانون من التضحيات الكبرى نعلم أنكم نموذج بالصبر وتعاونون الكثير حفظًا للمسيرة اعلن لكم بأننا ملتزمون بتأمين الإيواء والإعمار بإمكاناتنا والتبرّعات وحثّ الدولة على تحقيق واجبها
17:46 |الشيخ قاسم: شعبنا المقاوم أذهل العالم ومقاومونا أدوا أداءً أسطوريًا على مسرح المواجهة مع العدو
17:45 |الشيخ قاسم: لو اليوم أو غدًا انسحبت" اسرائيل" أو قبلت بأيّ عمل لصالح لبنان هذا نتيجة المقاومة ومذكرة التفاهم وليس نتيجة الاتفاق والاطار التفاوضي
17:43 |الشيخ قاسم: حقّ الرئيس التفاوض لكن لا يحقّ له مخالفة الدستور واتفاق الطائف والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو
17:42 |الشيخ قاسم: السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيحة الاعتداءات وهي لا تستفيد من المقاومة وصمود الناس
17:40 |الشيخ قاسم: اتفاق الإطار هو تنازلٌ مخزٍ عن كلّ الأوراق التي يمكن أن تملكها هذه السلطة وتستفيد منها في محاولة تحصيل حقوق لبنان
17:39 |الشيخ قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول والعدو يريد كل لبنان والفتنة في الداخل اللبناني وأن يكون ملحقًا بالإدارة الأمريكية
17:38 |الشيخ قاسم: بحمد الله تعالى في معركة العصف المأكول مذكرة التفاهم الإيرانية خفّضت التصعيد الى المستوى التي نشهده اليوم
17:34 |الشيخ قاسم: مسؤولية القيادة أن ترسم الخطوات التي لا تكون واضحة للناس وهذا أمر طبيعي ألا يكشف الانسان اسراره
17:33 |الشيخ قاسم: يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال أمريْن: أن تواجه في المكان والزمان الى الحد الممكن في حسابات الربح والخسارة وأن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال
17:33 |الشيخ قاسم: في علي الطاهر كان الصمود 3 أشهر لكن ليست المحافظة على المكان هو العمل الذي نقوم به
17:31 |الشيخ قاسم: ثبتنا بقدر ما يسمح الميدان في بنت جبيل والناقورة وعيتا الشعب وعلي الطاهر وفي كلّ مكان كان فيه مقاومة فترة مهمة من الزمن
17:30 |الشيخ قاسم: فليعلموا جيدا أنه مع هؤلاء المقاومين ودماء سيد شهداء الامة وهذه التضحيات لا يمكن إلّا أن نستمر ولا يمكن أن نُهزم
17:27 |الشيخ قاسم: يبدو أنهم نسوا سؤال ماذا فعلت الدولة؟ من يصدّ العدوان على دولة؟ السلطة تأمر الجيش لصدّ الاحتلال
17:25 |الشيخ قاسم: إنا على العهد ببقائنا على الثوابت وأساسها المقاومة الرسالية الإلهية الشجاعة في مواجهة العدوان وهي مقاومة اسلامية ووطنية وإنسانية وسنعمل على استمرارها ضدّ العدو ليخرج من أرضنا ونحقّق التحرير للأرض المحتلة
17:24 |الشيخ قاسم: إنا على العهد يعني إنا مستمرون وهذا يعني أن القيادة التي تستشهد تأتي مكانها قيادة تستمر على النهج السابق
17:24 |الشيخ قاسم: قررت شورى حزب الله تسمية كل المرحلة التي بدأت مع معركة أولي البأس الى اليوم مرحلة إنا على العهد
17:22 |الشيخ قاسم: لا بدّ من تحية خاصة للشهداء الأحياء جرحى البيجر الذين قدموا النموذج الرائع والى الأسرى المظلومين وكلّ الناس الذين أحاطوا بالشهداء والأسرى
17:19 |الشيخ قاسم: مع سماحة السيد الهاشمي استشهد الحاج مرتضى والحاج عادل محمد بحسون والحاج ماهر شاهين
17:18 |الشيخ قاسم: لا بدّ أن نذكر الشهيد القائد عباس نيلفروشان كان الى جانب المقاومة معاونًا ومشيرًا وقائدًا
17:17 |الشيخ قاسم: الشهيد القائد المجاهد الشيخ نبيل قاووق كان ركنًا حقيقًامع سيد شهداء الأمة تسلّم مسؤوليات عدة آخرها المسؤولية الوقائية
17:17 |الشيخ قاسم: المعاون الجهادي الحاج عبد المنعم كركي أمضى أكثر من 4 عقود من العمل الاسلامي وتأسيس خلايا المقاومة الأولى وتحمّل مسؤولية مقرّ سيد الشهداء إبّان فترة الإسناد
17:17 |الشيخ قاسم: المعاون الجهادي السيد سهيل حسيني تسلّم المسؤولية الأركانية عام 2008 وطوّر التشكيلات وكان المربي والمثقف
17:15 |الشيخ قاسم: المعاون الجهادي الحاج ابراهيم عقيل عاش منذ الاجتياح الاسرائيلي حياة زاخرة في العمل الجهادي وله دور رئيس في تأسيس قوة الرضوان
17:14 |الشيخ قاسم: المعاون الجهادي السيد فؤاد شكر كان بين المؤسسين للعمل المقاوم في حزب الله وله سهم كبير في بناء تشكيلات المقاومة
17:12 |الشيخ قاسم: سيدي السيد هاشم صفي الدين غادرتنا سريعًا لكن خطواتك الثابتة ستبقى معلمًا للمسيرة الجهادية للمقاومة والمقاومين
17:11 |الشيخ قاسم: سيدي السيد هاشم صفي الدين لم تكن تهدأ ولا تكلّ ولا تملّ لخدمة هذه المسيرة كنتَ عضدًا ومساعدًا لسيد شهداء الأمة
17:11 |الشيخ قاسم: سنستمرّ على هذا النهج المحمدي العلوي ونهج الامام الخميني ونهج الامام الخامنئي ونهج الامام موسى الصدر نهج الولاية والجهاد
17:08 |الشيخ قاسم: سيدي الحبيب ورفيق الدرب والأخ القائد في مسيرة حزب الله ومقاومته دخلت قلوبنا وملأت عقولنا ورسمت معالم الطريق الى حياتنا العزيزة
17:07 |الشيخ قاسم: هذه الذكرى مباركة بعلوّ مقام الشهداء ومباركة باستمرارية المسيرة وحقّقت لنا صمودًا وبقاءً
17:07 |الشيخ قاسم: نلتقي في الذكرى الثانية لارتقاء السيديْن الأمينيْن العاميْن (قدس) مع ثلّة من المجاهدين والشهداء والرجال والأطفال والنساء
17:03 |تُقام "وقفة العروج" بعد انتهاء المهرجان المركزي الخاص بإحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس) لمحاكاة لحظة استشهاد السيد الأمين
16:51 |مرثية بعنوان "في حضرة الشمس" تعرض في هذه الأثناء ضمن المهرجان المركزي الخاص بإحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:46 |فيلم يعرض في هذه الأثناء بعنوان "حتى نلتقي" ضمن المهرجان المركزي الخاص بإحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:42 |المهرجان المركزي الخاص بإحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس) يُقام بالتوازي في النبي شيت ودير قانون النهر بمشاركة شعبية حاشدة
16:35 |حضور حاشد لعدد من رؤساء الاحزاب والشخصيات والفعاليات السياسية والروحية في مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:32 |المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل يمثّل الرئيس نبيه بري في مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:31 |النائب السابق إميل إميل لحود يمثّل رئيس الجمهورية السابق المقاوم إميل لحود في مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:29 |رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية حاضرٌ في المهرجان المركزي الخاص بإحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:26 |حشود غفيرة داخل وخارج مرقد سيد شهداء الأمة للمشاركة في مهرجان الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
16:25 |امتلاء جميع الباحات الداخلية لمرقد سيد شهداء الأمة (رض) بالمشاركين في مراسم الإحياء قبل نصف ساعة من بدء المراسم رسميًا
16:16 |توافد المحبين والعاشقين الى باحة مرقد السيد الهاشمي (رض) في دير قانون النهر للمشاركة في مهرجان الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)
15:46 |مشاركة كثيفة من عوائل الشهداء وجرحى المقاومة في مهرجان الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس) في النبي شيت
15:45 |توافد الآلاف من مختلف مناطق البقاع الى بلدة النبي شيت للمشاركة في مهرجان الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس) ولتجديد العهد مع المقاومة
15:30 |توافد حشود كبيرة سيرًا على الأقدام من مختلف أرجاء المناطق اللبنانية للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين (قدس)