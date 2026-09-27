شهدت العاصمة العراقية بغداد، ومدن ومحافظات أخرى، فعاليات ونشاطات جماهيرية وسياسية وثقافية مختلفة، إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد الأسمى حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، بمشاركة شخصيات سياسية ودينية ومجتمعية عديدة، وفئات وشرائح اجتماعية متنوعة.

ففي ندوة حوارية نظمها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، تحت عنوان (المقاومة روح الأمة)، تناول رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، جوانب مختلفة من السيرة الجهادية والسياسية الطويلة للسيد الشهيد نصر الله، وطبيعة وأهمية الأدوار والمواقف التاريخية التي اضطلع بها وتبناها في مواجهة الكيان الصهيوني، والدفاع عن قضايا الأمة، سواء في لبنان أو في غيرها من البلدان، لا سيما العراق، حينما تعرض لعدوان تنظيم "داعش" الإرهابي التكفيري عام 2014.

كذلك تطرق عبد المهدي إلى أبعاد الحرب العدوانية الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحقيقة المخططات الأميركية الصهيونية في المنطقة، وسبل ووسائل مواجهتها والتصدي لها وإفشالها.

وفي تجمع جماهيري حاشد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أقامته منظمة بدر، أكد الأمين العام للمنظمة، هادي العامري في كلمة له، أن الشهيد السيد حسن نصر الله ورفاقه في حزب الله قدموا الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن كرامة الأمة وعزتها وحرماتها ومقدساتها.

وعبر العامري في كلمته عن الرفض الشديد والقاطع للإجراءات والقرارات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا إلى عدم الإذعان والخضوع لها، وضرورة ووجوب الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية، وهي تواجه غطرسة وإجرام أميركا والكيان الصهيوني.

وكانت البصرة، وذي قار، وميسان، والمثنى، والديوانية، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، وواسط، ونينوى، وديالى، قد شهدت خلال الأيام الأخيرة، مهرجانات وتجمعات حاشدة إحياءً لذكرى استشهاد السيد القائد نصر الله، وتنديدًا بالقرارات الأميركية الظالمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلى جانب ذلك، فإن العديد من القوى والأحزاب والشخصيات السياسية العراقية، استذكرت سيد شهداء المقاومة ورفيقه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، عبر بيانات رسمية، أشادت بتضحيات هذين الشهيدين، ومعهما شهداء المقاومة في لبنان وإيران واليمن والعراق وفلسطين.





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