قال مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر إن "مَن يظن أن المقاومة ضعُفت أو انتهت فهو مخطئ، وإذا كان بعض المهتزين والمرتجفين في هذا البلد، مع خوفهم وعجزهم ووسائل إعلامهم، يحاولون أن يصوروا أن حزب الله انتهى فهذا شأنهم، ويجب أن يعرفوا أن رأيهم وكلامهم الذي لا يهمنا ووسائل إعلامهم لن يهزونا قيد أنملة".

كلام النمر جاء خلال رعايته الاحتفال الحاشد الذي نظمه حزب الله في باحة عاشوراء في الهرمل إحياءً لذكرى استشهاد الأمينين القائدين الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي للدين (قدس سرهما)، مؤكدًا أن المقاومة بقيادتها حكيمة وحاضرة وقوية وقادرة على التجدد والتكيف مع كل الأحداث، وجاهزة لأي طارئ.

وأشار النمر إلى "أن سكوتنا في بعض الأحيان ليس تعبيرًا عن عجز"، مؤكدًا أن "بعض المرتجفين في هذا البلد هم العاجزون، وأن المقاومة مستمرة".

وقال النمر بأن "حزب الله بكل تشكيلاته حاضر، لا يمكن أن يتغير أو يتبدل وهو سيمضي إلى نهاية الطريق، وتحقيق كل الأهداف المنشودة".

وختم النمر بأن الخيار الوحيد في مواجهة العدو "الإسرائيلي" هو المقاومة، وإن تعددت الأساليب واختلفت المواقع والأزمة.

حضر الإحتفال إلى جانب النمر، علماء دين، عوائل الشهداء، جرحى المقاومة، وحشد من الفعاليات والأهالي.

واستهل الاحتفال بدخول شاحنة تحمل نعشين رمزيين للشهيدين القائدين، حيث نُثِر الورد عليها، فيما أدت التحية فرقة من القادة الكشفيين.

بعد ذلك قرأت فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج) بشكل جماعي آيات من القرآن الكريم.

وتخلل الحفل فقرة حكاية الشهادة قدمتها الراوية إسراء سلهب.

وبعد مجلس عزاءٍ حسيني للقارئ علي الحاج سليمان، إعتلى المسرح رواديد الهرمل الحسينيين، الذين قدموا أوبرايت إنا على العهد.

واختتم الاحتفال بأناشيد للمنشد مهدي كلاس.

كذلك، أُقيم قي محيط الاحتفال مضيف السيدة زينب (ع)، لتقديم الضيافة محبةً بالسيدين الشهيدين.

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