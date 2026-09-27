في حضرة الذكرى، لا تكون الحشود مجرد أرقام.. فلكل وجهٍ حكاية، ولكل صورةٍ يحملها أصحابها ذاكرة لا تختصرها السنوات. جموع حضرت في مرقد سيدها الشهيد لتؤكد المضي على نهج المقاومة.

وفي الذكرى الثانية على استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حضرت النساء بكثافة بين الحشود. أمهات، زوجات، وأخوات وبنات.. جئن ليكنّ جزءًا من مشهدٍ تختلط فيه مشاعر الفقد بالوفاء.

ومع توافد المشاركين، غصت الساحات والطرقات بالحشود، وامتلأ المكان بالمشاركين القادمين من مناطق مختلفة للمشاركة في إحياء الذكرى. مشهدٌ شعبي واسع، كانت النساء وعائلات الشهداء في مقدمته، يحملن الذاكرة ويشاركن في إحيائها بطريقتهن الخاصة.

أما عوائل الشهداء، فكان حضورها يحمل ثقله الخاص. صور الشهداء ارتفعت بين الجموع، والأسماء حضرت على ألسنة أهلها.

عامان مرّا على الغياب، لكن في هذه الساحة بدا أن الزمن لم يمحُ شيئًا من الذاكرة. نساءٌ كان حضورهن جزءًا من حكاية الوفاء نفسها؛ حكاية أمهات وزوجات وأخوات وبنات، اخترن أن يقفن في الصفوف الأولى ليجددن الولاء..إنا على العهد يا نصر الله.

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