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إيران

بزشكيان: المجتمع الإيراني يشهد اليوم وحدة استثنائية
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إيران

بزشكيان: المجتمع الإيراني يشهد اليوم وحدة استثنائية

2026-09-27 21:32
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جميع الإجراءات التي اتخذها الأميركيون و"الإسرائيليون" ضد إيران كانت خلافًا للقوانين الدولية، مضيفًا أن الهجوم والضغط لن يرغما إيران وشعبها على الاستسلام واليوم يشهد المجتمع الإيراني وحدة استثنائية.

بزشكيان قال خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، "إن العدوان واستهداف المدارس والقيادة والبنى التحتية كلها تتنافى مع القوانين الدولية"، مشيرًا إلى أن "الذين يقفون على المنابر ويقولون سندمر إيران، يدّعون أننا نحن الإرهابيون".

وأضاف بزشكيان: "عرضنا في نيويورك صور نساء وأطفال وكبار في السن استُشهدوا في العدوان فهل يمكنهم عرض صورة واحدة تظهر أننا قتلنا أحدًا؟".

الكلمات المفتاحية
مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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