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مواقف عراقية رسمية وشعبية رافضة لقرار الحكومة وقف الرحلات الإيرانية 
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عربي ودولي

مواقف عراقية رسمية وشعبية رافضة لقرار الحكومة وقف الرحلات الإيرانية 

2026-09-27 21:37
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أكد نواب عن محافظة النجف الأشرف في العراق وقوفهم ضد قرار وقف الطيران الإيراني عبر المطارات العراقية، لا سيما مطار النجف الأشرف الدولي.

عضو مجلس النواب عباس العلياوي وخلال مؤتمر صحفي حذر من تداعيات قرار وقف الطيران الإيراني عبر المطارات العراقية على الاقتصاد والسيادة والحالات الانسانية.

كما أعلن شيوخ ووجهاء عشائر البصرة رفضهم قرار إيقاف الرحلات الجوية الإيرانية في المطارات العراقية، محذرين من تداعياته الاقتصادية والإنسانية، ومؤكدين أن القرار جاء استجابةً لضغوط وإملاءات أمريكية.

وحمّل الشيوخ والوجهاء، الحكومة مسؤولية تداعيات استمرار القرار.

ودعوا إلى تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام المطارات للمطالبة باستئناف الرحلات الجوية الإيرانية.

كذلك، أمهل عدد من نواب محافظة البصرة الحكومة 48 ساعة لمراجعة قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية في المطارات العراقية.

وأكد النواب خلال مؤتمر صحفي أن "القرار ستكون له تداعيات اقتصادية وإنسانية".

الكلمات المفتاحية
العراق العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران علي الزيدي
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