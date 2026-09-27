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إيران

عراقجي: اسم السيد نصر الله ترسّخ في الذاكرة المعاصرة للمنطقة
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إيران

عراقجي: اسم السيد نصر الله ترسّخ في الذاكرة المعاصرة للمنطقة

2026-09-27 21:45
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله "يمر عامان على استشهاد رجل مجاهد ارتبط اسمه بتاريخ لبنان المعاصر ومنطقة غرب آسيا، وبعقود من النضال من أجل إنهاء الاحتلال والدفاع عن سيادة شعوب المنطقة وعزتها وكرامتها؛ السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي استشهد بعد سنوات من الحضور المميز والدور البارز في التطورات السياسية في المنطقة، في هجوم شنّه النظام الصهيوني المجرم".

وأضاف "اسمه ترسّخ في الذاكرة المعاصرة للمنطقة مرتبطًا بمفاهيم مثل الشرف والصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال وجرائم النظام الصهيوني".

وتابع إن "استشهاده، رغم أنه كان خسارة فادحة لحزب الله والشعب اللبناني وجميع أحرار العالم، أثبت مرة أخرى حقيقة تاريخية: إن اغتيال الأشخاص لا يعني أبدًا إزالة الأفكار والأهداف المتجذرة في التجربة التاريخية للشعوب. وقد أظهر تاريخ لبنان وفلسطين والمنطقة أنه لا يمكن القضاء على القضايا السياسية والتاريخية المتجذرة من خلال الاغتيال والترهيب؛ إذ لا يمكن صرف أي شعب عن المطالبة بحقوقه وكرامته من خلال القضاء على أبطاله وقادته".

وأردف قائلًا "في الظروف الصعبة لفقدان سيد المقاومة، فإن تحمّل الشيخ نعيم قاسم المسؤولية الثقيلة لقيادة حزب الله، في مرحلة حافلة بالصعوبات والتطورات المتسارعة، أظهر استمرار مسار المطالبة بالحق والمقاومة في مواجهة الضغوط المتزايدة. وقد أظهرت فترة قيادة الشيخ نعيم قاسم مرة أخرى أن الإيمان الراسخ بهدف ما، حتى في أصعب الظروف وأكثرها تعقيدًا، يمكن أن يكون مصدرًا للصمود والثبات واستمرار المسار".

وختم قائلًا "الآن، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله، أُحيّي ذكرى اسمه وذكرى جميع شهداء المقاومة، وأتقدم بهذه المناسبة بالتعازي والتهاني إلى عائلات الشهداء الكرام، والشعب اللبناني الشريف، وجميع الذين وقفوا في سبيل حرية أرضهم واستقلالها وعزتها".

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد حسن نصر الله عباس عراقجي سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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