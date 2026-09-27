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الشيخ غازي حنينة: باقون على عهد السيد نصر الله حتى تحرير فلسطين ودحر الاحتلال

2026-09-27 22:01
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أكد رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة التمسك بالعهد الذي قطعه أبناء المقاومة لسيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، مشددًا على مواصلة الطريق حتى تحرير فلسطين ودحر الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال الشيخ حنينة، خلال مشاركته في الاحتفال المركزي الحاشد الذي نظمه حزب الله عند مرقد سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاده والسيد هاشم صفي الدين ورفاقهما، إن "الحاضرين يستذكرون السيد نصر الله برغم الألم والأسى والحزن الذي يعتصر القلوب".

وأضاف: "نحن ما زلنا على عهدك الذي عهدناك، وعلى وعدك الذي وعدناك، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين ودحر العدو الصهيوني من جنوبنا الطاهر".

وأشار الشيخ حنينة إلى أن السيد حسن نصر الله "زرع فينا الأمل، وزرع فينا الثقة"، مؤكدًا أن هذا النهج سيستمر.

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حزب الله السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد تجمع العلماء المسلمين
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