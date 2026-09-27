Your browser does not support the video tag.

جدّد برلمانيون عراقيون، خلال مشاركتهم في الاحتفال المركزي الحاشد الذي نظّمه حزب الله في مرقد سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، العهد بالاستمرار في نهج المقاومة، مؤكّدين أن حضورهم إلى لبنان يأتي إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ورفاقهما.

وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي إن حضور الوفد العراقي إلى لبنان يهدف إلى الوقوف إلى جانب "الأهل والأشقاء والشركاء في الدم والتضحية والفداء والمقاومة"، والمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصر الله.

وأضاف أن هذه الذكرى "لم تمت، وإنما بقيت خالدة بخلود هذه الدماء وبخلود سيد المقاومة"، مشيرًا إلى أن العراقيين يشاركون أهلهم في لبنان "في موقع المقاومة وفي خندق الدفاع عن المقدسات".

من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد علي الأسدي إن "الوفد قدم من أرض الحسين، من أرض العراق، إلى أرض لبنان، إلى أرض العزّة والكرامة"، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله.

وأضاف أن المشاركين جاؤوا إلى مرقد السيد نصر الله "لتجديد العهد"، مستذكرًا القائد العظيم المجاهد الذي ضحّى بأغلى ما عنده في سبيل هذه الأمة.

الكلمات المفتاحية