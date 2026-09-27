كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي عامان والقلب عند اللقاء الأخير.. دير قانون النهر تحيي ذكرى السيدين الشهيدين

لبنان

لبنان

مقام السيد عباس الموسوي يحتضن المحبين في ذكرى السيد نصر الله

2026-09-27 23:03
77

نظّم حزب الله احتفالًا في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، رضوان الله عليه، في بلدة النبي شيت في البقاع، إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، بمشاركة واسعة من مختلف مناطق البقاع.

وأُقيم الاحتفال بالتزامن مع احتفالين في مرقد السيد حسن نصر الله في بيروت ومرقد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون نهر جنوبًا، إحياءً للمناسبة نفسها.

وحضر الاحتفال فعاليات دينية وحزبية واجتماعية، إلى جانب حشود من الأهالي ومحبّي نهج المقاومة، في محطة لتجديد العهد والوفاء للقادة الشهداء، والتأكيد أن دماءهم ستبقى منارة للأجيال حتى تحقيق النصر الكامل.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد حسن نصر الله السيد عباس الموسوي سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
مقام السيد عباس الموسوي يحتضن المحبين في ذكرى السيد نصر الله
مقام السيد عباس الموسوي يحتضن المحبين في ذكرى السيد نصر الله
لبنان منذ ساعة
الشيخ غازي حنينة: باقون على عهد السيد نصر الله حتى تحرير فلسطين ودحر الاحتلال
الشيخ غازي حنينة: باقون على عهد السيد نصر الله حتى تحرير فلسطين ودحر الاحتلال
لبنان منذ 3 ساعات
"إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ".. مشاهد خاصة لسيد شهداء الأمة نشرها الإعلام الحربي
لبنان منذ 3 ساعات
الإعلام الحربي في المقاومة ينشر صورة بعنوان
الإعلام الحربي في المقاومة ينشر صورة بعنوان "إِنَّا عَلَى الْعَهدِ يَا نَصْرَ اللَّه"
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
في ذكرى السيدين الشهيدين... البقاع يجدد البيعة والتمسك بالمقاومة
في ذكرى السيدين الشهيدين... البقاع يجدد البيعة والتمسك بالمقاومة
خاص العهد منذ 32 دقيقة
وفاءٌ يتجدّد في ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة: إنا على العهد
وفاءٌ يتجدّد في ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة: إنا على العهد
خاص العهد منذ ساعة
عامان والقلب عند اللقاء الأخير.. دير قانون النهر تحيي ذكرى السيدين الشهيدين
عامان والقلب عند اللقاء الأخير.. دير قانون النهر تحيي ذكرى السيدين الشهيدين
خاص العهد منذ ساعة
مقام السيد عباس الموسوي يحتضن المحبين في ذكرى السيد نصر الله
مقام السيد عباس الموسوي يحتضن المحبين في ذكرى السيد نصر الله
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة