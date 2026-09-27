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نظّم حزب الله احتفالًا في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، رضوان الله عليه، في بلدة النبي شيت في البقاع، إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، بمشاركة واسعة من مختلف مناطق البقاع.

وأُقيم الاحتفال بالتزامن مع احتفالين في مرقد السيد حسن نصر الله في بيروت ومرقد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون نهر جنوبًا، إحياءً للمناسبة نفسها.

وحضر الاحتفال فعاليات دينية وحزبية واجتماعية، إلى جانب حشود من الأهالي ومحبّي نهج المقاومة، في محطة لتجديد العهد والوفاء للقادة الشهداء، والتأكيد أن دماءهم ستبقى منارة للأجيال حتى تحقيق النصر الكامل.

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