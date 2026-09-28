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إيران

عراقجي: إيران جاءت إلى نيويورك لتهيئة أرضية السلام وستصمد أمام أي اعتداء
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إيران

عراقجي: إيران جاءت إلى نيويورك لتهيئة أرضية السلام وستصمد أمام أي اعتداء

2026-09-28 12:10
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 أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أنّ وفد إيران جاء إلى نيويورك، برفقة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، بهدف تهيئة أرضية للسلام، مشددًا في الوقت نفسه على أن بلاده ستبقى صامدة في وجه أي اعتداء.

في منشور له على منصة "إكس"، نقل عراقجي ما قاله خلال مشاركته في برنامج "ميت ذي بريس" على شبكة "إن بي سي" الأميركية، موضحًا: "قلت إن الرئيس مسعود بزشكيان وأنا لم نأتِ إلى نيويورك من أجل الحرب؛ لقد جئنا لتهيئة أرضية السلام؛ ومع ذلك، ستبقى إيران صامدة في وجه أي اعتداء؛ حتى لو وصل الأمر إلى حرب آخر الزمان".

كذلك أوضح عراقجي أن إيران، بالتوازي مع استعدادها للصمود في مواجهة أي اعتداء، مستعدة أيضًا للدخول في دبلوماسية حقيقية.

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الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب نيويورك عباس عراقجي مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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