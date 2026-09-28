أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ونائب المنسق العام للجيش الأدميرال حبيب الله سياري أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل أداء مهامها باقتدار، في شمال بحر عمان وشرق مضيق هرمز، مشددًا على أنها لن تسمح لأي جهة بمحاولة العبور.

إلى ذلك؛ أفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن الأدميرال سياري استعرض الأوضاع الراهنة المتعلقة في مضيق هرمز، موضحًا أن المنطقة الواقعة غرب المضيق والمضيق نفسه والخليج الفارسي، تخضع للسيطرة الكاملة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، فيما تخضع المنطقة الواقعة شرق المضيق وشمال المحيط الهندي للسيطرة الكاملة من القوة البحرية التابعة للجيش.

وقال سياري: "نحن نعمل باقتدار، في شمال بحر عمان وشرق مضيق هرمز، ولا نسمح لأحد بالمرور. في الجانب الآخر، يقف إخواننا في الحرس الثوري بثبات. إن تصريحات العدو أمر منفصل؛ أما الواقع فهو أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتنا الكاملة".

في سياق تأكيده على جاهزية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العالية في مواجهة أي تهديد، شدد رئيس هيئة الأركان ونائب المنسق العام للجيش على أهمية استخلاص الدروس من الحروب وتطبيقها لتعزيز القدرات. وقال إن: "كل حرب تحمل في طياتها دروسًا"، مشيرًا إلى أن الأهم هو أن يستوعب منتسبو الجيش، سواء في القيادة أم الأركان أم القوات القتالية، هذه الدروس ويطبقوها بما يسهم في تعزيز القدرات.

وأضاف: "نحن نحدد الدروس المستفادة، ونشخّص نقاط الضعف ونعالجها، ونستعد للمراحل القادمة. نتيجة لذلك، يمكننا القول اليوم إننا أكثر استعدادًا بكثير مما كنا عليه في السابق؛ فقد عملنا بمرور الوقت على تلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، ونمتلك القدرة على الصمود في وجه التهديدات".

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