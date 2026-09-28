نقلت "أن بي سي"، عن مسؤولين أميركيين، اليوم الاثنين (28 أيلول/سبتمبر 2026)، أنّ 8 من عناصر مشاة البحرية الأميركية قد أُصيبوا قبل أسبوعين بصاروخ كروز إيراني في مضيق هرمز.

في سياق متصل، أعلن حرس الثورة الإيراني، يوم أمس الأحد، سيطرة قوته البحرية على ثاني غواصة أميركية مسيرة ومتطورة من طراز "ريموس 600" في مضيق هرمز. أوضح بيان الحرس أن القوة البحرية تمكنت من محاصرة الغواصة التابعة للجيش الأميركي، في أثناء تنفيذها مهام تجسسية في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على نظام الملاحة الذاتي، وتنفذ معظم مهامها من دون الحاجة إلى اتصال مستمر مع المشغل.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها شبكة "أن بي سي"، إن بلاده ستصمد أمام أي عدوان يُمارس ضدها، "حتى لو وصل الأمر إلى حرب نهاية العالم"، مؤكدًا استعداد إيران لمواجهة أي تحدٍ بالقدر نفسه الذي تستعد فيه للتفاوض.

ولفت إلى وجود "خطة منطقية تمامًا" مطروحة حاليًا على الطاولة، فبرأيه أن رفض الولايات المتحدة لها "بلا سبب" سيحمّلها المسؤولية.

كما أوضح عراقجي أن الخطة المقترحة تمتد 7 أيام، قائلًا: "بحسب خطة الأيام الـ7 يُفتح في اليوم الـ6 مضيق هرمز، وفي اليوم الـ7 نستأنف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي".

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