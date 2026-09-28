كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي للمرة الثالثة.. عدوان سعودي يُدمّر ما تبقّى من مدرسة "الروض" في تعز اليمنية

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"أن بي سي": إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأميركية بصاروخ إيراني في هرمز

2026-09-28 12:50
70

 نقلت "أن بي سي"، عن مسؤولين أميركيين، اليوم الاثنين (28 أيلول/سبتمبر 2026)، أنّ 8 من عناصر مشاة البحرية الأميركية قد أُصيبوا قبل أسبوعين بصاروخ كروز إيراني في مضيق هرمز.

في سياق متصل، أعلن حرس الثورة الإيراني، يوم أمس الأحد، سيطرة قوته البحرية على ثاني غواصة أميركية مسيرة ومتطورة من طراز "ريموس 600" في مضيق هرمز. أوضح بيان الحرس أن القوة البحرية تمكنت من محاصرة الغواصة التابعة للجيش الأميركي، في أثناء تنفيذها مهام تجسسية في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على نظام الملاحة الذاتي، وتنفذ معظم مهامها من دون الحاجة إلى اتصال مستمر مع المشغل.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها شبكة "أن بي سي"، إن بلاده ستصمد أمام أي عدوان يُمارس ضدها، "حتى لو وصل الأمر إلى حرب نهاية العالم"، مؤكدًا استعداد إيران لمواجهة أي تحدٍ بالقدر نفسه الذي تستعد فيه للتفاوض.

ولفت إلى وجود "خطة منطقية تمامًا" مطروحة حاليًا على الطاولة، فبرأيه أن رفض الولايات المتحدة لها "بلا سبب" سيحمّلها المسؤولية.

كما أوضح عراقجي أن الخطة المقترحة تمتد 7 أيام، قائلًا: "بحسب خطة الأيام الـ7 يُفتح في اليوم الـ6 مضيق هرمز، وفي اليوم الـ7 نستأنف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية مضيق هرمز العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
تآكل
تآكل "العلاقات الخاصة" مع واشنطن يُثير مخاوف "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
للمرة الثالثة.. عدوان سعودي يُدمّر ما تبقّى من مدرسة
للمرة الثالثة.. عدوان سعودي يُدمّر ما تبقّى من مدرسة "الروض" في تعز اليمنية
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
"أن بي سي": إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأميركية بصاروخ إيراني في هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
برلمانيون عراقيون من مرقد السيد نصر الله: باقون على عهد المقاومة
برلمانيون عراقيون من مرقد السيد نصر الله: باقون على عهد المقاومة
عربي ودولي منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
تآكل
تآكل "العلاقات الخاصة" مع واشنطن يُثير مخاوف "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
"أن بي سي": إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأميركية بصاروخ إيراني في هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
الأدميرال سياري: مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من القوات المسلحة الإيرانية 
الأدميرال سياري: مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من القوات المسلحة الإيرانية 
إيران منذ ساعة
عراقجي: إيران جاءت إلى نيويورك لتهيئة أرضية السلام وستصمد أمام أي اعتداء
عراقجي: إيران جاءت إلى نيويورك لتهيئة أرضية السلام وستصمد أمام أي اعتداء
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة