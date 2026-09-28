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للمرة الثالثة.. عدوان سعودي يُدمّر ما تبقّى من مدرسة
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للمرة الثالثة.. عدوان سعودي يُدمّر ما تبقّى من مدرسة "الروض" في تعز اليمنية

2026-09-28 13:05
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 اعتدت الطائرات السعودية على مدرسة "الروض"، في مديرية التعزية شمالي غرب تعز في اليمن، للمرة الثالثة، ما أدى إلى تدمير ما تبقى منها، وفقًا لما أعلنته وكالة "سبأ" في صنعاء.

هذا؛ وعند فجر اليوم الاثنين (28 أيلول/سبتمبر 2026)، أفادت"سبأ" بأنّ "عدوانًا سعوديًا" استهدف بـ 4 صواريخ شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.

إلى ذلك، تواصل السعودية عدوانها على اليمن، حيث أكدت القوات المسلحة اليمنية، يوم أمس الأحد، أنّ الطائرات السعودية شنّت أكثر من 20 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية خلال 24 ساعة. وأوضحت القوات المسلحة أنّ السعودية شنّت 26 غارة جوية من طائرات "F15"، أقلعت من قاعدة خميس مشيط، واستهدفت محافظات تعز والجوف ومأرب وذمار وصعدة.

في المقابل، تؤكد القوات المسلحة عملها في إطار معادلة "التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار"، مستهدفةً أهدافًا حساسة في المحافظات السعودية ومرافق اقتصادية ونفطية، بالتوازي مع فرض حظر ملاحة في البحر الأحمر على السفن المُبحرة من السعودية والمتجهة إليها.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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