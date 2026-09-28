رأى إيتان غلبواع، وهو الخبير في شؤون الولايات المتحدة والإعلام في جامعتي رايخمان وبار-إيلان، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "إسرائيل" تمر في هذه المرحلة بعزلة دولية غير مسبوقة، تجلّت في خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة، لكنها تواجه في الوقت نفسه تراجعًا في علاقاتها مع الولايات المتحدة، والتي يرى غلبواع أن "إسرائيل" لن تتمكن من البقاء من دونها.

وبحسب غلبواع، أدى تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيادة الغرب وتركيزه على القارة الأمريكية إلى تقليص أهمية إسرائيل حليفةً استراتيجية على المستوى العالمي، فيما أسهمت مصالح ترامب التجارية، في الشرق الأوسط، في تقليص أهميتها إقليميًا وتعزيز مكانة دول الخليج الغنية.

في هذا السياق، حصلت السعودية على اتفاق دفاع مع الولايات المتحدة يشمل بنية تحتية نووية، من دون تطبيع مع "إسرائيل"، في حين يرى ترامب في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديقًا وشريكًا، متجاهلًا، بحسب غلبواع، هويته الإسلامية المتطرفة وطموحاته في المنطقة وهجماته اللاذعة على نتنياهو.

تراجع التأييد من الحزبين

كما يرى غلبواع أن "إسرائيل" فقدت أيضًا التأييد من الحزبين في الكونغرس. على مدى سنوات، وإدراكًا لأهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع الديمقراطيين والجمهوريين، امتنع القادة "الإسرائيليون" عن التدخل في السياسة الداخلية الأمريكية. إلا أن نتنياهو خرق هذه القاعدة عندما وقف في الانتخابات الرئاسية، في العام 2012، إلى جانب المرشح الجمهوري ميت رومني، ثم ألقى في العام 2015 خطابًا أمام مجلسي الكونغرس هاجم فيه الرئيس باراك أوباما بسبب الاتفاق النووي الذي أبرمه مع إيران.

منذ ذلك الحين، أيد نتنياهو ترامب، في الانتخابات الرئاسية الماضية جميعها؛ ما عزز، وفقًا لـ"غلبواع"، نفور الديمقراطيين منه ومن "إسرائيل".

في موازاة ذلك، تعزز الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، والذي يصفه غلبواع بأنه معادٍ جدًا لـ"إسرائيل". كما نشأ ارتباط بين التقدميين والمسلمين والسود حقق نجاحات، من بينها انتخاب زهران ممداني رئيسًا لبلدية نيويورك. وفاز مرشحون تقدميون، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي، والمقررة في نوفمبر المقبل، وهم يهاجمون "إسرائيل"، بحسب غلبواع، بحدة غير مسبوقة.

كما يضيف غلبواع أن ما لم يحدث من قبل هو أن يشترط ناخبون تقدميون وشباب تأييدهم للمرشحين بأن يدينوا "إسرائيل" ويتعهدوا بالتصويت ضد المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة. حتى داخل الحزب الجمهوري، ينشط مؤثرون متطرفون، بعضهم معادٍ للسامية، ينتقدون "إسرائيل" بشدة، ويزعمون أنها تمثل عبئًا على الولايات المتحدة.

فقدان تأييد الجمهور الأمريكي

خلال الحرب، انهار، بحسب غلبواع، تأييد الجمهور الأمريكي لـ"إسرائيل". فإذا كان نحو ثلثي الجمهور قبل الحرب يؤيديون "إسرائيل" ونضالها ضد الفلسطينيين، فإن النتائج اليوم أصبحت معكوسة، مع وجود غالبية كبيرة تنظر إلى "إسرائيل" بسلبية وتؤيد الفلسطينيين.

تبرز هذه الظاهرة، بصورة خاصة، بين الديمقراطيين والأقليات والشباب الذين يعارضون الحروب، وهم، وفقًا لــ"غلبواع"، أكثر التزامًا بالقيم الليبرالية والعدالة الاجتماعية. استمر هذا التراجع أيضًا بعد توقيع اتفاقات لوقف إطلاق النار، فيما تضر الصورة السلبية لـ"إسرائيل" بـ"العلاقات الخاصة" مع الولايات المتحدة، لأن انعكاساتها تمتد إلى الكونغرس والإدارة الأمريكية.

إلى جانب الحزبين والرأي العام، يرى غلبواع أن "إسرائيل" فقدت أيضًا جزءًا كبيرًا من الجمهور اليهودي في الولايات المتحدة، والذي وقف إلى جانبها على مدى أجيال. لقد صُدم اليهود الأمريكيون بأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأعربوا في البداية عن تضامنهم مع "إسرائيل"، لكن طريقة إدارة الحرب في غزة أدت تدريجيًا إلى ابتعادهم عنها. في الوقت نفسه، أثارت جهود جهات معادية لـ"إسرائيل" لربط يهود الولايات المتحدة بسلوك حكومة نتنياهو والجيش "الإسرائيلي" موجات من معاداة السامية بأحجام لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة.

مستقبل "العلاقات الخاصة"

يخلص "غلبواع" إلى أن "العلاقات الخاصة" مع الولايات المتحدة صمدت، خلال الأزمات والحروب، إلا أن هناك اليوم شكوكًا بشأن احتمال إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. يرى أنه من المحتمل جدًا أن يُذكر الرئيسان جو بايدن ودونالد ترامب كونهما آخر رئيسين مؤيدين لـ"إسرائيل" في البيت الأبيض. يؤكد غلبواع أن "إسرائيل"، من وجهة نظره، لن تتمكن من البقاء من دون الولايات المتحدة، فبرأيه نتنياهو والائتلاف الحالي لا يستطيعان وقف تآكل "العلاقات الخاصة"، بل إن تصريحاتهما وأفعالهما أسهمت، بحسبه، في تفاقم هذا التآكل.

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