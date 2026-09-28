كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي "نبيل" المقاومة شهيدًا 

عين على العدو

جيش الاحتلال يفقد السيطرة: تصاعد
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

جيش الاحتلال يفقد السيطرة: تصاعد "الجريمة القومية" قد يشعل الضفة 

2026-09-28 14:19
77

قال المراسل العسكري أمير بوحبوط، في موقع "والا"، إن الجيش "الإسرائيلي" عزّز فرقة الضفة الغربية لتضم نحو 25 كتيبة إجمالًا، في ظل تصاعد التوتر والاحتكاكات العنيفة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، والمخاوف في المؤسسة الأمنية من موجة من "هجوم المنفردين" ومن بنى تحتية مؤسسية. 

هذا؛ ونقل بوحبوط عن مصدر عسكري من قيادة المنطقة الوسطى قوله: "عزّزت قوات الجيش "الإسرائيلي" وحرس الحدود والشرطة "الإسرائيلية" المحاور ومواقع التنزه ومناطق الاحتكاك المعروفة". وأضاف المصدر: "هناك توتر واضح، وهو محسوس بشكل جيد جدًا في الميدان. وأُجريت على مدار اليوم عدة تقويمات للوضع، وتحديثات متواصلة من الميدان إلى القيادات".

على الرغم من ذلك، يحذّر مسؤولون في الجيش من وضع متفجر جدًا في الميدان، بحسب بوحبوط. إذ قال أحدهم لموقع "والا" إن: "كل ما ينقص هو حادث احتكاك بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" ليجري توثيقه بالفيديو، ويشعل الميدان". 

وتابع: "خلال نهاية الأسبوع الأخير، سُجّلت سلسلة من أحداث الجريمة القومية التي ارتكبها نشطاء من اليمين المتطرف بحق فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية. وشمل نمط العمل الشائع الإضرار بالممتلكات ورشّ كتابات غرافيتي خلال ساعات الليل. بالإضافة إلى أحداث احتكاك محلية عشوائية شملت إلقاء الحجارة، سُجّلت أيضًا أحداث شملت مجموعات من "إسرائيليين" ملثمين. وقع الحدث البارز في القرية الفلسطينية المغير؛ فقد دخل مستوطنون إلى المنطقة بذريعة رعي الأغنام. بعد وقت قصير، وردت تقارير عن ملثمين حطّموا زجاج المركبات والمنازل".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
جيش الاحتلال يفقد السيطرة: تصاعد
جيش الاحتلال يفقد السيطرة: تصاعد "الجريمة القومية" قد يشعل الضفة 
عين على العدو منذ ساعتين
غضب في اليمين بسبب تأجيل مناقصة E1:
غضب في اليمين بسبب تأجيل مناقصة E1: "ستُفوّت فرصة نادرة"
عين على العدو منذ 4 ساعات
بعد
بعد "تحذير" الإمارات.. نتنياهو زار أبو ظبي سرًا والتقى محمد بن زايد
عين على العدو منذ 5 ساعات
سموتريتش: يجب الخروج إلى حرب في
سموتريتش: يجب الخروج إلى حرب في "يهودا والسامرة"
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
موقع أميركي:
موقع أميركي: "إسرائيل" تهدف لإشعال اقتتال داخلي في لبنان
ترجمات منذ ساعة
جيش الاحتلال يفقد السيطرة: تصاعد
جيش الاحتلال يفقد السيطرة: تصاعد "الجريمة القومية" قد يشعل الضفة 
عين على العدو منذ ساعتين
تآكل
تآكل "العلاقات الخاصة" مع واشنطن يُثير مخاوف "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
غضب في اليمين بسبب تأجيل مناقصة E1:
غضب في اليمين بسبب تأجيل مناقصة E1: "ستُفوّت فرصة نادرة"
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة