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فلسطين

4 شهداء و19 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان
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فلسطين

4 شهداء و19 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان "الإسرائيلي" على غزّة

2026-09-28 14:26
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 أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة تقريرها الإحصائي اليومي، معلنة وصول 4 شهداء، إضافة إلى 19 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفيما يتعلّق بالضحايا المسجّلين منذ إعلان "وقف إطلاق النار" في الــ 11 من تشرين الأول/أكتوبر 2025 حتى اليوم، أوضحت الوزارة أنّ إجمالي الشهداء بلغ 1,421، والإصابات 4,983، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834 شهيداً.

وبناءً على المعطيات الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 74,022 شهيداً، و175,98 إصابة، في حصيلة غير نهائية.

في سياق متصل، أفاد مصادر محلية في غزة بانسحاب الطواقم الطبية كافة من مستشفى كمال عدوان وتعليق العمل فيه بسبب تقدم آليات الاحتلال.

وتتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة، سواء بالقصف الجوي أم المدفعي، أم عبر التمشيط بالأسلحة الرشاشة وغيرها، ما يتسبب بارتقاء العديد من الشهداء والجرحى بشكل شبه يومي.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة الشهداء
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