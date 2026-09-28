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إيران تقدم شكوى إلى "إيكاو" بشأن القيود الأميركية غير القانونية على قطاع الطيران

2026-09-28 14:50
الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بشأن القيود الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
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 قدمت الجمهورية الإسلامية في إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بشأن القيود الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وأعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أبوذر شيرودي، اليوم الاثنين (28 أيلول/سبتمبر 2026)، إجراء المنظمة مشاورات مع وزارة الخارجية، مقدمةً بذلك الشكوى، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة تشغيل المسارات الجوية.

وأكد، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، "ضرورة الاستفادة من الإمكانات الدبلوماسية والقانونية لصون حقوق قطاع الطيران في البلاد". 

وأضاف أن "منظمة الطيران المدني الإيرانية، مستعينة بجميع الأدوات القانونية وبالتنسيق الوثيق مع الجهاز الدبلوماسي للبلاد، تضع ضمن أولوياتها متابعة الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات واستئناف جميع الرحلات على المسارات التي كانت تعمل سابقاً".

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المنظمة رداً على الضغوط الخارجية، قال شيرودي إن احتجاجاً رسمياً أُعد باسم الجمهورية الإسلامية وأُرسل إلى "إيكاو"، وذلك دفاعاً عن الحقوق المشروعة لقطاع الطيران ومواجهةً للقيود غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وأوضح أن المراسلة تضمنت بالتفصيل أوجه احتجاج إيران، إلى جانب الوثائق التي قال إنها تثبت حدوث اضطراب في حركة الرحلات.

وتطرق شيرودي إلى وضع رحلات الربط، موضحاً أنه منذ فرض القيود على الرحلات المباشرة إلى أوروبا، جرى استخدام رحلات الربط عبر مراكز الطيران الإقليمية، ومنها إسطنبول، بوصفها خياراً بديلاً، مشيراً إلى أن هذا المسار لا يزال مستمراً.

وفيما يتعلق ببعض المسارات الجوية التي توقفت مؤقتاً، قال إن "متابعة إعادة فتح الرحلات واستئنافها على تلك المسارات، التي توقفت بسبب ظروف الحرب والأوضاع الإقليمية الخاصة، تأتي على رأس أولويات المنظمة".

وأعرب شيرودي عن أمله في "عودة الأوضاع إلى طبيعتها مع انحسار التوترات، وفي ظل التفاعلات الدبلوماسية".

وتأتي هذه التصريحات عقب تصريح لوزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الاثنين الماضي، قال فيه إن شركات الطيران الإيرانية "ستُجبر فعلياً على وقف عملياتها اعتباراً من الـ 23 من أيلول/ سبتمبر، بسبب العقوبات الثانوية المفروضة على مزودي خدمات الطيران".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الطيران المدني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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