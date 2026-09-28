إحياءً وتعظيمًا لذكرى استشهاد الأمين العام لحزب الله، سيّد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله (رض)، وصفيّه الهاشمي، الأمين العام لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين (رض)، والشهداء الأبرار الذين استشهدوا معهما، أحيا حزب الله الذكرى السنوية الثانية بمهرجان جماهيري في مرقد السيد الشهيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر الجنوبية، بحضور أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة النواب: حسين جشي وحسن فضل الله وحسن عز الدين، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الحاج عبد الله قصير، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون، أعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، علماء دين، عوائل شهداء وجرحى، ممثلون عن القوى والأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية، رؤساء بلديات ومجالس اختيارية، شخصيات وفعاليات، إلى جانب حشد غفير من الأهالي.

وبعد مراسم رفع راية الأمناء العامّين: سيد شهداء المقاومة السيد الشهيد عباس الموسوي (رض)، وسيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله (رض)، وصفيّه الهاشمي السيد الشهيد هاشم صفي الدين (رض)، جرى عبر الشاشة نقل وقائع الاحتفال الجماهيري الذي يقيمه حزب الله بالتزامن في مرقد السيد الشهيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي تحدث خلاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، متناولًا آخر المستجدات السياسية.





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