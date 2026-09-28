أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن بوصلتها ستبقى ثابتة نحو تحرير الأرض والمقدسات، داعيةً الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده حتى انتزاع حقوقه المشروعة.

وقالت في بيان اليوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2026 بمناسبة الذكرى 26 لانتفاضة الأقصى، إن هذه "الذكرى المباركة تأتي هذا العام، على وقع تصعيد غير مسبوق، تمارسه حكومة العدو الفاشية عبر حربها العدوانية ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، وحمايتها للمستوطنين المتطرّفين في إجرامهم، إمعاناً في محاولات تهويد الأقصى وتدنيسه وطمس معالمه، وتكريس مخططات الضمّ والتهجير".

وأضافت أن "انتفاضة الأقصى المباركة التي انطلقت في يوم الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 2000، كانت وستبقى أيقونة مُلهمة لكل الأجيال عبر التاريخ، تحمل معاني البطولة والانتصار للقدس والأقصى، وتؤكّد أنَّ جرائم العدو وإرهابه المستمر، لن يفلح في إخماد جذوة المقاومة، أو النيل من عزيمة وإرادة شعبنا".

وجددت حركة حماس في الذكرى السادسة والعشرين لانتفاضة الأقصى المباركة عهدَ الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، مؤكدة أنَّ "شعبنا لن يفرّط في أرضه وحقوقه وثوابته ومقدساته، وأنَّ مخططات العدو وحكوماته الفاشية المتعاقبة سيكون مصيرها الفشل، مهما صعّد في وحشيته وإجرامه".

وقالت الحركة: "إنَّ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، هما في قلب صراعنا المستمر مع العدو الصهيوني الغاشم، وسيبقى الأقصى المبارك وقفاً إسلامياً، لن يقبل القسمة أو الشراكة، ولن يكون فيه سيادة أو شرعية للعدو على شبر منه، ولن نتراجع عن الدفاع عنه حتى تحريره".

أضافت: أن "تحرّك الكل الفلسطيني نحو التوافق على إستراتيجية نضالية موحّدة، وبإسناد مستدام وجاد وشراكة فاعلة من أمَّتنا العربية والإسلامية والأحرار حول العالم؛ هو ركيزة أساسية من ركائز مشروع تحرير الأرض والمقدسات، ومواجهة مخططات العدو".

ودعت الحركة "أهلنا الصَّامدين في عموم الضفة والداخل المحتل، وفي بيت المقدس وأكنافه إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، دفاعًا عن أقصانا المبارك، وإفشالًا لمخططات العدو والمستوطنين المتطرّفين".

ودعت كذلك "أمَّتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى تحرّك عاجل وجاد، على الأصعدة كافة؛ السياسية والدبلوماسية والإعلامية والشعبية، وحشد كل الطاقات، لإسناد شعبنا المرابط على أرضه، وفي ساحات القدس والأقصى، والعمل على التصدي للمشاريع الإجرامية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، حتى تحريره من دنس الاحتلال، بإذن الله"، مترحمةً" على أرواح شهداء انتفاضة الأقصى، وكل قوافل شهداء شعبنا الذين ارتقوا على طريق تحرير الأرض والمقدسات، ونعاهدهم أن نبقى أوفياء لدمائهم وتضحياتهم ومسيرتهم، حتَّى انتزاع حقوقنا كاملة".

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