أكدت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه لا توجد محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، نافية بذلك ما كان قد لمّح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكان استئنافها سريعًا.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قوله: إن الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وكان ترمب قد قال الأحد لموقع "أكسيوس" إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وذلك غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.

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