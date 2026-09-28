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إيران

إيران تدين بشدة الهجمات على البنية التحتية والأعيان المدنية في اليمن
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إيران

إيران تدين بشدة الهجمات على البنية التحتية والأعيان المدنية في اليمن

2026-09-28 21:42
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أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجمات على البنية التحتية والأعيان المدنية في اليمن، مؤكدةً "أن استمرار انتهاك السيادة الوطنية اليمنية ووحدة أراضيه، والعمليات العدوانية ضد مدن وقرى هذا البلد، إلى جانب استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على هذا البلد، يُخالف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية، الفقرة الرابعة، ويتنافى مع المبادئ والتعاليم الإسلامية".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "تدين وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العسكرية على مناطق متفرقة من اليمن، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين المسلمين العزل في اليمن، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد".

وأضاف البيان: "في هذا الصدد، تدين الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الجوية على سوق تعز بعد ظهر يوم الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصًا وإصابة العشرات، وكذلك الغارات الجوية على مدينتي خب والشعف".

وتابع البيان: "إن استمرار انتهاك السيادة الوطنية اليمنية وسلامة أراضيه، والعمليات العدوانية ضد مدن وقرى هذا البلد التي شهدت مؤخرًا هجمات من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على هذا البلد، يُعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2، الفقرة 4، ومخالفًا للمبادئ والتعاليم الإسلامية".

وختم البيان: "إذ تستذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقفها المبدئي بشأن الوضع في اليمن، فإنها تؤكد استعدادها لأي مساعٍ نبيلة لحل القضايا استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن الخارجية الايرانية
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